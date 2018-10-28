Седокову покорил молодой красавец

Седокова всегда старалась подогревать к себе интерес со стороны мужчин. Недавно певица обратилась к потенциальным женихам в соцсетях, заявив, что уже несколько месяцев живет без секса.

На ее крик души откликнулись тысячи самцов, однако их старания оказались напрасны. Cпустя некоторое время Анна призналась, что ее сердце занято.

"Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень",

— написала Седокова. Знакомые знаменитости считают, что ее избранником стал 24-летний хокеист Андрей Миронов.

Парень уже успел стать популярным среди поклонниц. Он может похвастать великолепным телосложением и смазливой внешностью.

Юный красавец идеально подходит Анне Седоковой по всем параметрам. Дело в том, что недавно певица признавалась, что не собирается встречаться с женатыми мужчинами.