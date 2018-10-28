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Седокову покорил молодой красавец
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Седокову покорил молодой красавец 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Недавно 35-летняя певица Анна Седокова призналась, что у нее появился новый избранник. В окружении артистки бытует мнение, что она встречается с перспективным игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.
Седокова всегда старалась подогревать к себе интерес со стороны мужчин. Недавно певица обратилась к потенциальным женихам в соцсетях, заявив, что уже несколько месяцев живет без секса.
На ее крик души откликнулись тысячи самцов, однако их старания оказались напрасны. Cпустя некоторое время Анна призналась, что ее сердце занято.
"Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень",
— написала Седокова. Знакомые знаменитости считают, что ее избранником стал 24-летний хокеист Андрей Миронов.
Парень уже успел стать популярным среди поклонниц. Он может похвастать великолепным телосложением и смазливой внешностью.
Юный красавец идеально подходит Анне Седоковой по всем параметрам. Дело в том, что недавно певица признавалась, что не собирается встречаться с женатыми мужчинами.
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