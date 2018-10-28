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Орбакайте показала себя и Пугачеву без макияжа
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Орбакайте показала себя и Пугачеву без макияжа 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @orbakaite_k
Певица выложила в своем микроблоге совместное фото с Примадонной.
Многие звезды в последнее время выступают за естественность. И не боятся показывать себя поклонникам в своей первозданной красе. Снимки множества знаменитых женщин без макияжа можно найти в Сети. Конечно, находятся люди, которые критикуют внешность звезд, но это не останавливает других селебрити.
Совершенно очевидно, что Кристина Орбакайте не комплексует по поводу собственной внешности и уверена, что и мама у нее идеальна без грима. Певица выложила на личной странице в соцсети новую фотографию, на которой она сама и Примадонна запечатлены без грамма косметики.
Снимок Кристина отметила хештегом “#выходные с мамой”.
Поклонники оценили смелость Орбакайте и Пугачевой, заметив, что обе выглядят просто великолепно.
Также подписчики отметили, что Кристина с возрастом стала очень похожа на Примадонну и даже в шутку назвали их сестрами-близнецами.
Женский форум2
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