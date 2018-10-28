Орбакайте показала себя и Пугачеву без макияжа

Певица выложила в своем микроблоге совместное фото с Примадонной.

Многие звезды в последнее время выступают за естественность. И не боятся показывать себя поклонникам в своей первозданной красе. Снимки множества знаменитых женщин без макияжа можно найти в Сети. Конечно, находятся люди, которые критикуют внешность звезд, но это не останавливает других селебрити.

Совершенно очевидно, что Кристина Орбакайте не комплексует по поводу собственной внешности и уверена, что и мама у нее идеальна без грима. Певица выложила на личной странице в соцсети новую фотографию, на которой она сама и Примадонна запечатлены без грамма косметики.

Снимок Кристина отметила хештегом “#выходные с мамой”.

Поклонники оценили смелость Орбакайте и Пугачевой, заметив, что обе выглядят просто великолепно.

Также подписчики отметили, что Кристина с возрастом стала очень похожа на Примадонну и даже в шутку назвали их сестрами-близнецами.