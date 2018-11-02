Ирена Понарошку дала сыну необычное имя

Ирена Понарошку дала сыну очень необычное имя

35-летняя Ирена Понарошку родила ребенка неделю назад, но долго не могла определиться с именем. Телеведущая обратилась к поклонникам с просьбой помочь ей назвать ребенка. В своем призыве звезда заявила, что хочет избежать неприятных ассоциаций с другими людьми, именно поэтому выбор сужался до нестандартных имен. Наконец, по прошествии недели Ирена определилась и представила подписчикам официальное свидетельство о рождении сына.

Итоговое решение звезды удивило даже самых преданных ее поклонников. Подпись под фото гласила: «Знакомьтесь, это Тео!Тео Лист!». Если с именем новорожденного подписчики телеведущей еще смирились и были к нему готовы (Теодор был одним из вариантов, представленных в предыдущем посте), то фамилия мальчика удивила многих.

Лист — это творческий псевдоним его отца Александра Глухова , который занимается музыкой и работает диджеем DJ List. Ирена не уточнила, сменил ли ее супруг фамилию или они просто записали мальчика под таким именем, но снимок свидетельства о рождении говорит, что все официально: новорожденный вступает в мир под именем —Теодор Александрович Лист.

Не все подписчики звезды смогли принять такой выбор телеведущей и начали бурно высказывать свое мнение в комментариях к посту: «Родился как то в русской семье Филлиповой и Глухова необычный ребёнок по имени Теодор Лист…», «Как кого зовут в паспорте сейчас, волнует только пограничников, пусть так», «Ну и дела, в каком интересном мире мы живем». Другие же, наоборот, поддержали Ирену и Алексея в их выборе: «Нормальное имя, зато вряд ли где-то повторится еще», «Прекрасный выбор. Оригинально и свежо!», «Молодцы! Гнут свою линию и не слушают всяких консерваторов».

Напомним, для Ирены Понарошку и Алексея Глухова это уже второй совместный ребенок — пара воспитывает еще 7-летнего сына Серафима. Новостью о второй беременности телеведущая поделилась на съемках программы «Вечерний Ургант» в сентябре этого года.