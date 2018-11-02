Ещё
Ирена Понарошку дала сыну необычное имя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирена Понарошку дала сыну очень необычное имя 

Журнал ОК! + ещё 17 3 часа назад
Фото: @irenaponaroshku
35-летняя Ирена Понарошку родила ребенка неделю назад, но долго не могла определиться с именем. Телеведущая обратилась к поклонникам с просьбой помочь ей назвать ребенка. В своем призыве звезда заявила, что хочет избежать неприятных ассоциаций с другими людьми, именно поэтому выбор сужался до нестандартных имен. Наконец, по прошествии недели Ирена определилась и представила подписчикам официальное свидетельство о рождении сына.
Итоговое решение звезды удивило даже самых преданных ее поклонников. Подпись под фото гласила: «Знакомьтесь, это Тео!Тео Лист!». Если с именем новорожденного подписчики телеведущей еще смирились и были к нему готовы (Теодор был одним из вариантов, представленных в предыдущем посте), то фамилия мальчика удивила многих.
Лист — это творческий псевдоним его отца Александра Глухова, который занимается музыкой и работает диджеем DJ List. Ирена не уточнила, сменил ли ее супруг фамилию или они просто записали мальчика под таким именем, но снимок свидетельства о рождении говорит, что все официально: новорожденный вступает в мир под именем —Теодор Александрович Лист.
Не все подписчики звезды смогли принять такой выбор телеведущей и начали бурно высказывать свое мнение в комментариях к посту: «Родился как то в русской семье Филлиповой и Глухова необычный ребёнок по имени Теодор Лист…», «Как кого зовут в паспорте сейчас, волнует только пограничников, пусть так», «Ну и дела, в каком интересном мире мы живем». Другие же, наоборот, поддержали Ирену и Алексея в их выборе: «Нормальное имя, зато вряд ли где-то повторится еще», «Прекрасный выбор. Оригинально и свежо!», «Молодцы! Гнут свою линию и не слушают всяких консерваторов».
Напомним, для Ирены Понарошку и Алексея Глухова это уже второй совместный ребенок — пара воспитывает еще 7-летнего сына Серафима. Новостью о второй беременности телеведущая поделилась на съемках программы «Вечерний Ургант» в сентябре этого года.
Журнал ОК!: последние новости
Пелагея в стиле рок: певица пришла на модный показ в неожиданном образе Беременная Дарья Мельникова показала редкое фото со старшим сыном Полина Гагарина призналась Регине Тодоренко, что комплексует из-за своего веса
Женский форум8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что такое венец безбрачия и можно ли его снять8
Звезды, которые избавились от большой груди12
Вдовы звезд, которые больше не вышли замуж2
Почему нельзя есть много хурмы
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале2
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
10:03
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале
Здоровье
04:43
Как красавчики 80-90-х выглядят сегодня
Звёзды
11:53
Фото с Верой Алентовой вызвало неожиданную реакцию
Звёзды
05:33
Как попрошайки выманивают у вас деньги
Психология
13:23
Бьюти-тренды Хэллоуина, которые всегда в моде
Красота
02:24
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе
Звёзды
01:00
Знаменитости, получившие красоту от стоматологов
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение