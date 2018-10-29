Максим Галкин показал, как выглядит без одежды

Звездный красавчик часто радует четырехмиллионную армию своих подписчиков самыми необычными фотографиями. Но такого фолловеры даже не ожидали: Галкин показал свой снимок с обнаженным торсом. И в обычной шутливой манере пожаловался на лишний вес. «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке… С животиком пора что-то делать», — подписал кадр Максим.

@maxgalkinru

Фанаты тут же принялись уверять его, что никакого живота у артиста нет и в помине. Да, может быть, стальных кубиков пресса на фото и не видно, но все же Галкин находится в прекрасной форме. Правда, один недостаток поклонники Максима все же обнаружили — звезде посоветовали… побрить подмышки. Кажется, этот снимок интернет-пользователи рассматривали буквально под лупой.

Что же касается фигуры Галкина, она заслуженно получила море комплиментов. Да и как может быть иначе? Ведь 42-летний юморист не раз показывал, как он поддерживает себя в форме. Тут и верховая езда, и прогулки на велосипеде, и плавание — всего не перечислить. А вот фитнес Максим не особо жалует, и не стесняется в этом периодически признаваться. Да и диеты — не его путь. Как-то он даже показал содержимое их с Пугачевой холодильника. Каково же было удивление фанатов, когда они поняли, что Галкин и Пугачева не держат дома изысканных деликатесов, а питаются всем тем же, что и мы с вами.

На полках были замечены яйца, молоко, сгущенка, кетчуп и еще несколько видов томатных соусов и майонезные салатные заправки, йогурты, свежие огурцы, котлеты и многие другие знакомые нам продукты.

Как и сам Максим, и Примадонна российской эстрады при этом не набирают лишний вес, а лишь стройнеют, остается загадкой.