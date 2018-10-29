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Пелагея пришла на модный показ в неожиданном образе
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Пелагея пришла на модный показ в неожиданном образе 

Журнал ОК! + ещё 3 2 часа назад
Фото: @itelegin07
Хоккеист Иван Телегин поделился новым снимком супруги — певицы Пелагеи. Поклонники в восторге от нового образа любимицы.
Знаменитая блондинка появилась на красной дорожке Недели моды в Москве в окружении брутальных мужчин, под стать им был и образ самой Пелагеи — звезда выбрала наряд в стиле рок. Фото с одного из показов разместил не менее звездный супруг певицы — олимпийский чемпион по хоккею Иван Телегин.
Пелагея появилась на наряде total black, который в сети уже нарекли «дерзким» и «сексуальным». Звезда вышла в черных укороченных брюках и открытых туфлях, демонстрировавших ее крупную татуировку на ноге. Наряд дополнил топ-корсет с аппликацией черной пантеры с ярко-зелеными глазами и накинутая сверху черная кожаная куртка. Иван же предпочел любимый спортивный стиль, примерив свитшот с нашивкой Hockey mafia (именно так мужчина подписал снимок). Компанию супругам на красной дорожке составили коллеги Ивана по «золотой» сборной и клубу Никита Нестеров и Кирилл Капризов. Которые также предпочли спортивные черные луки.
Поклонники не могли остаться в стороне и оставили множество комментариев, отметив, как Пелагее идет новый образ: «Ох, как повезло вам: такая красотка разбавила вашу мужскую компанию», «Пелагея — просто королева в мужском царстве», «Поля такая нежная и хрупкая в таком образе. очень неожиданно, но ей идет», «пара такая гармоничная, раньше не замечала, а теперь прямо очевидно!».
Напомним, что Пелагея и Иван Телегин тайно поженились летом 2016 года, а в январе 2017-го родилась их дочь Таисия. Для Ивана этот ребенок стал вторым: у него также подрастает сын Марк от первого брака.
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