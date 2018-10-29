Красавцы-кумиры, о которых сегодня забыли 

Песни этих исполнителей ещё несколько лет назад лились из всех окон, а фанаты визжали от восторга, попав на концерт кумира. Сегодня о них помнят лишь самые преданные поклонники.
1. Андрей Губин. Андрей — одна из ярчайших звёзд девяностых-двухтысячных. Увы, сегодня певца не узнать. Несколько лет назад он впал в депрессию из-за кончины отца, пристрастился к алкоголю и стал затворником. Год назад он появился на публике и не на шутку испугал общественность видом и психическим состоянием.
2. Ираклий Пирцхалава. Иракли стал известен после участия в телепроекте «Фабрика звёзд» в 2003 году. После певец записал три альбома, получил несколько музыкальных премий, а затем ушёл в тень, занявшись ресторанным бизнесом. Сейчас Иракли иногда появляется в телевизионных проектах, но не исключено, что он вернётся к выступлению на сцене.
3. Влад Сташевский. Первый альбом Влада вышел в 1994 году и моментально вывел артиста в топ самых популярных исполнителей. Карьера Сташевского развивалась молниеносно, однако в одночасье оборвалась, когда он разошёлся с продюсером Юрием Айзеншписом, который и привёл его к славе. Своими силами продвигаться в шоу-бизнесе Владу оказалось не под силу, так что он забросил артистический путь.
Децл и Игорёк, Юрий Титов и Николай Трубач — вы помните эти имена? Узнайте из видео, почему сейчас о них забыли.