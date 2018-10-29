Красавцы-кумиры, о которых сегодня забыли

Песни этих исполнителей ещё несколько лет назад лились из всех окон, а фанаты визжали от восторга, попав на концерт кумира. Сегодня о них помнят лишь самые преданные поклонники.

1. Андрей Губин . Андрей — одна из ярчайших звёзд девяностых-двухтысячных. Увы, сегодня певца не узнать. Несколько лет назад он впал в депрессию из-за кончины отца, пристрастился к алкоголю и стал затворником. Год назад он появился на публике и не на шутку испугал общественность видом и психическим состоянием.

2. Ираклий Пирцхалава . Иракли стал известен после участия в телепроекте «Фабрика звёзд» в 2003 году. После певец записал три альбома, получил несколько музыкальных премий, а затем ушёл в тень, занявшись ресторанным бизнесом. Сейчас Иракли иногда появляется в телевизионных проектах, но не исключено, что он вернётся к выступлению на сцене.