«Чтобы найти мужа, Волочковой нужно отделиться от мамы»

Анастасия Волочкова не перестает щекотать нервы своим поклонникам: то появится на публике без нижнего белья, то в очередной раз поразит воображение своим откровенным шпагатом, то влипнет в скандал с бывшим любовником… Недавно Настя вызвала всеобщее раздражение, отправив парализованного отца в пансионат.

Какими только словами не называли ее после этого поступка злопыхатели, обвиняя в предательстве и бездушии. Волочкова же объяснила свой поступок благими намерениями, а также напомнила, что отец бросил ее в 14-летнем возрасте, но несмотря на это она продолжает заботиться о нем.

Страна тут же разделилась на два лагеря: одни уверены, что отец есть отец и жить он должен дома, другие считают, что рушить свою жизнь и превращаться в сиделку Анастасия не обязана, да и под присмотром медиков мужчина будет чувствовать себя лучше.

Нашлись и те, кто усмотрел прямую зависимость между непростыми отношениями балерины с отцом и её проблемами в личной жизни.

— Возможно, развод родителей оставил глубокую травму в душе Насти, — рассказала Sobesednik.ru ученица Александра Свияша, женский психолог с 12-летним стажем Инна Мурашова. — Девочка выросла, но, увы, не повзрослела. Об этом говорит её инфантильное поведение, не всегда уместные наряды, чересчур яркий макияж, постоянное желание кокетничать, флиртовать… Иногда кажется, что 12-летняя дочь Волочковой гораздо старшее матери: она и одевается по возрасту, и ведет себя достойно.

Инна Мурашова уверена, что именно из-за своей детскости, незрелости Волочкова до сих пор не нашла мужчину всей своей жизни и что если звезда не повзрослеет как можно скорее, то, возможно, ей вообще никогда не удастся вступить в полноценный счастливый брак:

— Если посмотреть на отношения Насти с мамой, можно заметить, что мама до сих пор обращается с ней как с ребенком, пытается контролировать ее. Настя ужасно боится поссориться с ней, поэтому предпочитает многое скрывать, не перечить. Если с родителями случается неприятность, Настя чувствует себя полностью за это ответственной и все еще ждет признания и любви от них. К сожалению, все эти признаки говорят о ее зависимости, о неспособности вести взрослую самостоятельную жизнь.

По словам психолога, нестабильность Волочковой (сегодня я тебя люблю, а завтра нет) отпугивает потенциальных женихов. Не привлекает их и ее желание выставлять свою сексуальность напоказ, многие элементарно считают это вульгарным. Мужчины с высокой самооценкой, желающие создать брак с полноценной достойной женщиной, не приближаются к Насте, но вовсе не потому, что она плохая. Она им не подходит по возрасту, она еще ребенок.

— В последнее время Насте встречаются незрелые в психологическом плане мужчины, — говорит Мурашова. — Рядом с ними она не чувствует себя в безопасности, не чувствует себя любимой и окружённой заботой. Настоящую поддержку и любовь ей может дать зрелый мужчина, которому не захочется «удочерять» женщину 42 лет. И чтобы его притянуть, звезде надо срочно перешагнуть через свою инфантильность и вступить во взрослую жизнь. Для этого придется сепарироваться от мамы. Иначе она без конца будет повторять ее семейный сценарий, а потом ненароком передаст его и своей дочери Арише. С мамой нужно быть хорошей подружкой, и нужно перестать зависеть от ее мнения.

Анастасия — огромная труженица, очень целеустремлённый человек. Я уверена, что она может стать по-настоящему великой женщиной, примером для миллионов девочек в начале их пути. Но, к сожалению, своим инфантилизмом и психологической незрелостью Настя перекрывает весь свой рост и развитие, — делает вывод Инна Мурашова. — Вот поработает немного над собой — глядишь, и прекрасные мужчины появятся и ходить без нижнего белья больше не понадобится.