Как выглядит русская Анджелина Джоли

Дальневосточная модель Регина Кова, которую российские средства массовой информации называют русской Анджелиной Джоли , поделилась в своем личном блоге фото, на котором девушка позирует с голливудской актрисой.

И прокомментировала снимок:

"Неужели ещё кто-то не видел этот автограф) В продолжение к прошлому фото скажу, что пришла без ничего, не было ни фоток Энджи, ни маркера😁я вообще не верила, что она будет в России, потому что это нигде особо не освещалось) В сумке был только карандаш для глаз))) а эту обложку по доброте дал парень рядом👌🏽👏 и могла ли я знать, что фото с этой обложкой разлетится по всему миру и подарит мне некоторую узнаваемость🙌 Жизнь-удивительна!💋".

"Если даже журналу стала интересна наша история, то продолжу..) Дима, правда, спросил дату, время и место Рождения…я сказала: «5 мая Хабаровск» и тут он пишет: «Огооооо», оказалось, что сам тоже с Хабаровска и астрологическую школу открыл 5 мая😳Когда он посмотрел в Вк личную мою информацию, удивился, что знает моего сводного брата (жили в соседних домах)🤷‍♀️Если интересно, что происходило дальше, ставьте лайк и комментарий💋♥️🙌".

Отметим, что девушка отрицает какие-либо хирургические вмешательства и настаивает, что она никогда не обращалась к пластическому хирургу.

А вы видите сходство Регины Ков с Анджелиной Джоли?