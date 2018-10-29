Шэрон Стоун выбирает жизнь матери-одиночки

Шэрон Стоун — прекрасный пример того, как женщине может быть хорошо и с мужчиной, и без него, если она обладает умом и внутренним стержнем. На днях 60-летняя актриса выступила на ежегодном саммите Marie Claire Power Trip, где рассказала о своих взглядах на жизнь, материнство и отношения.

«У меня сейчас самый счастливый период в жизни. Я живу в своем доме, куда переехала 25 лет назад, с детьми. Они в том прекрасном возрасте, когда им больше не нужна няня. Я могу проснуться в субботу утром, спуститься вниз, поиграть с сыновьями, поплавать с ними вместе, поиграть в баскетбол или просто посмотреть фильмы», — поведала Шэрон. Правда, ценить жизнь она научилась не сразу: в 2001 году Шэрон перенесла инсульт, так что ей пришлось заново учиться ходить и говорить, а в 2008 году она развелась с первым мужем — журналистом Филом Бронштейном . По решению суда их приемный сын Роан, которому сейчас 18, остался жить с отцом.

«Болезнь сильно меня изменила. Я заново научилась быть благодарна простым вещам: способности видеть, говорить, ходить. Стыдно, что для этого потребовалось заплатить такую высокую цену. Мне было стыдно за себя. Я потеряла все: брак, карьеру, детей (обе беременности Шэрон закончились выкидышами. — Прим. ред.».

Что же до планов на личную жизнь, таких у Стоун просто нет: ее вполне устраивает нынешний приятный роман с 41-летним итальянским красавцем Анджело Боффой, но выходить замуж в третий раз или съезжаться с возлюбленным актриса не видит смысла.

«В глубине души вы надеетесь, что в один прекрасный день перестанете быть матерью-одиночкой, но в конце концов понимаете, что так лучше, — говорит Шэрон. — Я больше не надеюсь на кого-то. Теперь я сажусь рядом со своими мальчиками и говорю, что должна научить их быть джентльменами и мужчинами. Мы вместе пытаемся понять это. Были времена, когда нам казалось, что появится помощник в этом деле, но нет».

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