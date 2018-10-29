Звезды, попавшие в шоу-бизнес случайно

Некоторые артисты годами пробивают себе дорогу в шоу-бизнес, другие же оказываются вовремя в нужном месте и сразу обзаводятся армией фанатов. Этим героям посчастливилось случайно попасться на глаза будущим коллегам, режиссёрам, продюсерам превратиться в суперзвёзд.

1. Джонни Депп планировал связать жизнь с рок-музыкой и не интересовался кино. Как-то он за компанию отправился с другом на пробы к триллеру «Кошмар на улице Вязов», где на него обратил внимание режиссёр и пригласил сняться. С этого фильма начался карьера одного из самых популярных актёров мира.

2. Памела Андерсон работала учителем физкультуры. Как-то девушка отправилась на футбольный матч, где её крупным планом сняла телекамера. Эффектную блондинку заметила представители пивоваренной компании и предложили сняться в рекламе. А ещё через несколько лет Памела стала моделью журнала Playboy и звездой сериала «Спасатели Малибу».

3. Джейсон Стейтем профессионально занимался прыжками в воду, а в 1988 году принял участие в Олимпийских играх в Сеуле в составе сборной Великобритании. Но когда со спортом было покончено, молодому человеку пришлось подрабатывать продажей поддельных часов на рынке. Там-то его и заметил импрессарио. Джейсона пригласили сниматься в рекламе, а потом в его жизни появился режиссёр Гай Ричи с фильмом «Карты, деньги, два ствола», после которого Стейтем проснулся знаменитым.

А какие ещё знаменитости ворвались в шоу-бизнес, даже не помышляя о звездном статусе? Смотрите их истории в видео.