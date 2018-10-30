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Лобода больше года сражалась с болезнью
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Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью 

Дни.ру 3 часа назад
После сообщения о срочной операции на почке, Светлана Лобода резко пропала "из эфира". Что случилось со звездой, и к чему приведут певицу проблемы со здоровьем — узнали Дни.ру.
"Светлана Лобода очень скоро выздоровеет и выйдет снова на сцену. У нее и раньше были проблемы, и это просто старые болячки, которые неожиданно дали о себе знать. При малейших стрессах, которые испытывает человек, такие обострения — не редкость, — рассказала Дни.ру ведунья Саона.
Оказывается, боли мучили Светлану больше года, еще во время беременности. "Стремительное развитие болезни началось как раз в период ожидания ребенка. Артистка попросту старалась не обращать внимание на боли", — считает гадалка.
По ее словам, Лобода очень скоро вернется на сцену. "Гастрольный график никто отменять не собирается. Но ей придется проходить консультации у специалистов хотя бы раз в год. Кстати, надевать высокие каблуки и прыгать по сцене певице опасно. Вижу, что иначе у Светланы могут возникнуть серьезные проблемы со спиной", — предупредила она.
Напомним, 23 октября Светлана Лобода была экстренно доставлена в больницу прямо с репетиции своего нового шоу. Во время исполнения сложного танцевального номера певица почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Ей потребовалась срочная операция.
В результате Лобода была вынуждена перенести уже анонсированные концерты. Прямо с больничной койки она обратилась к своим поклонникам. Певица призналась, что после операции плачет от боли и обиды. "Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне — всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь — непредсказуема", — заметила Светлана Лобода.
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