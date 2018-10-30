Звезды, которые развелись после многолетнего брака

Мы не удивляемся, когда звезды объявляют о разводе спустя год, шесть месяцев или даже 72 дня после свадьбы: творческие люди такие непостоянные! Но вот когда распадаются пары, прожившие вместе больше десяти лет, это каждый раз отдаляет нас от веры в любовь до гроба. Предлагаем погрустить вместе с нами и вспомнить звездные разводы, которыми закончилась долгая и относительно счастливая семейная жизнь.

Джулия Робертс и Дэниел Модер

Брак: 2002−2015, трое детей

Сердцеедка Робертс своего будущего мужа увела из семьи: когда актриса и оператор познакомились на съемках фильма «Мексиканец», Модер был четыре года женат. Правда, Робертс пыталась загладить свою вину перед женой своего любимого мужчины: за согласие на развод… она предлагала женщине деньги! Родственники Дэниела Модера ненавидели актрису, но он и слышать ничего не хотел: на уме была только его роковая красотка, которая после свадьбы из ветреной звезды неожиданно превратилась в спокойную жену и заботливую мать. Отношения супругов разладились после смерти матери Джулии в начале 2015 года. В попытке спасти брак Робертс обратилась к семейному психологу, но, судя по всему, специалисту не удалось помочь актрисе.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Брак: 1986−2011, четверо детей

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер почти накануне разрыва отметили серебряную свадьбу — 25 лет, за которые супруги подарили миру двух девочек и двух парней (Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер). Арнольд женился на девушке из знаменитой семьи Кеннеди Марии Шрайвер в 1986 году. Их брак, казалось, был основан на любви и взаимном уважении, однако, как выяснилось, Шварценеггер изменял жене буквально за ее спиной — вместе с горничной, которая проработала в доме супругов около 20 лет. После стольких лет актер признался в этом официально, за чем и последовал развод.

Деми Мур и Брюс Уиллис

Брак: 1987−2000 год, трое детей

Деми и Брюс воспитали троих дочерей: Румер (род. 1988), Скаут Ла Ру (1991) и Талулу Бэль (1994), но миллениум принес паре конец брака, и даже «крепкий орешек» Брюс не смог предотвратить гибель семьи. Фанаты не верили в расставание пары, надеясь на возобновление отношений, но спустя пять лет после развода 43-летняя Деми неожиданно для всех вышла замуж за начинающего 27-летнего актера Эштона Катчера

Дэвид Духовны и Теа Леони

Брак: 1997−2011, двое детей

Любовь с первого взгляда — это про Дэвида и Тею. Они поженились после двух месяцев знакомства, через два года у пары родилась дочка Маделейн, а в 2002 году появился на свет наследник Кид Миллер. Спустя пять лет после рождения сына пара распалась. Леони озвучила неожиданную причину ее ухода: гиперсексуальность мужа. Ради жены Духовны прошел курс реабилитации, и в 2009 году семья воссоединилась, но долгий перерыв в отношениях дал о себе знать. В 2011 году Духовны и Леони разъехались окончательно, оставив себе на память татуировки на безымянных пальцах в честь десятилетия брака.

Мел Гибсон и Робин Мур

Брак: 1980−2009, семеро детей

Мел Гибсон женился в 1980 году, и уже через год в семье появилась малышка Ханна. Через три — близнецы Эдвард и Кристиан, через шесть — сын Вилли… В 1988 году родился Луи, еще через три года — мальчик Майло, а последышем стал Томми, который родился в 2000 году. Талантливый актер и режиссер, любящий муж, заботливый многодетный отец Мел Гибсон неожиданно ушел из семьи в 2009 году, объявив о своей связи с малоизвестной русской пианисткой Оксаной Григорьевой . В отношениях с Григорьевой на свет появился какой-то другой, неизвестный до этого Гибсон, который изменяет жене, поднимает руку на женщин, скандалит и обманывает. Новая жизнь стоила Гибсону не только репутации, но и самых настоящих денег. В пользу бывшей жены ему пришлось пожертвовать половину своего состояния, которое в 2006 году оценивалось в 850 миллионов долларов, а на содержание Люсии, его дочки от Оксаны Григорьевой, актер должен выделять 20 тысяч долларов ежемесячно.

Роман и Ирина Абрамовичи

Брак: 1991−2007, пятеро детей

История любви русского олигарха и стюардессы — красивая сказка. Роман и Ирина познакомились в небе, когда будущий миллиардер только начинал свой бизнес. Пара сыграла свадьбу в 1991 году и в неспокойное время перестройки сумела не только удержаться на плаву, но и воспитывать пятерых детей — трех дочек и двоих сыновей, последний из которых родился в 2003 году, за четыре года до развода. Причина расставания банальна до боли: Абрамович, еще будучи женатым, завел отношения с 24-летней наследницей Дашей Жуковой , которая родила бизнесмену мальчика Аарона и дочку Лею. А покинутая Ирина Абрамович получила при разводе 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Джонни Депп и Ванесса Паради

Брак: 1998−2012, двое детей

Паради могла стать очередной красоткой в любовном калейдоскопе Деппа — после Дженнифер Грей , Вайноны Райдер и Кейт Мосс . Но стала главной любовью его жизни и матерью сына и дочки. Отношения Ванессы и Джонни завязались в 1998 году, когда Депп с первого взгляда влюбился в спину актрисы, которую увидел в ресторане. Пара никогда не была жената официально, но никто и предположить не мог, что эта семья однажды перестанет существовать. Журналы посвящали статьи красивой истории любви Ванессы и Джонни, а последний, в свою очередь, страстно рассказывал о своих чувствах к Паради. Но чувства завяли… Причиной расставания Паради и Деппа в 2012 году стал служебный роман актера с его партнершей по фильму «Ромовый дневник» Эмбер Херд, на которой Депп все-таки женился официально в феврале 2015 года.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Брак: 1999−2013, двое детей

Они познакомились в 1996 году на съемках первого общего фильма «Квартира». Через три года последовала свадьба, рождение двух дочерей и еще несколько совместных киноработ, в том числе скандальный и гениальный фильм «Необратимость». Никаких сплетен, громких ссор, измен — эта пара казалась воплощением старых европейских семейных ценностей. Пока в 2013 году после неожиданного объявления о разводе Моника не рассказала, что они с Венсаном жили практически в гостевом браке, отчаянно пытаясь совместить семейную жизнь с работой в кино и любовью к независимости.

Клинт Иствуд и Дина Руис

Брак: 1996−2013, один ребенок

На момент знакомства с телеведущей Диной Руис у Иствуда было уже шестеро детей, однако женат он был всего один раз — на модели Мэгги Джонсон , в 31-летнем браке с которой у него родились сын Кайл и дочь Элисон. У Дины и Иствуда в браке родилась дочка Морган, ставшая седьмым ребенком Клинта. По слухам, брак начал трещать по швам в 2012 году, когда в семье начались ссоры. Дина, чувствуя холод со стороны мужа, начала переживать тяжелую депрессию, но хеппи-энда и выздоровления не случилось. 29 августа 2013 года 83-летний Клинт Иствуд и 48-летняя Дина Руис объявили о расставании.

Гвен Стефани и Гэвин Россдейл

Брак: 2002−2015, трое детей

Учитывая то, что экс-солистка No Doubt Гвен Стефани и фронтмен группы Bush Гэвин Россдейл встречались до свадьбы шесть лет, решение о расставании немало удивило поклонников пары. Семью не спасли ни стаж отношений, ни трое сыновей. А уж когда стало известно о возможной причине развода, у сплетников просто не нашлось слов. Стефани, по уверениям некоторых источников, больше не могла мириться… с гомосексуальным прошлым супруга!

Бывший любовник Россдейла, певец Питер Робинсон, выступающий в женском образе под псевдонимом Мэрилин, уверяет, что жена хотела бы видеть в Гэвине другого человека и не принимает его таким, какой он есть. Кстати, бисексуальность мужчины — это еще не все скелеты в его шкафу. Спустя неделю после объявления о разводе Россдейл показал еще одну неожиданную грань своей личности, заявив, что намерен отсудить у певицы половину имущества.

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит

Брак: 1996−2014, один ребенок

Самый любимый из троих мужей актрисы Мелани Гриффит — Антонио Бандерас, который младше ее на три года: ради него Мелани бросила актера Дона Джонсона . В 1996 году в семье Гриффит-Бандерас появилась дочь Стелла дель Кармен. В 2014 году после 18 лет брака 56-летняя Мелани Гриффит и 53-летний Антонио Бандерас подали на развод из-за «непримиримых разногласий». Сплетники поговаривают, что причиной разрыва стала разрушительная ревность Мелани. И все же стоит отметить, что экс-супруги поддерживают дружеские отношения и проводят время вместе с уже взрослой дочерью.

Сергей и Ирина Безруковы

Брак: 2000−2015, детей нет

Ничто не предвещало, но весной 2015 года вдруг стало известно, что 41-летний Безруков ушел из семьи к режиссеру Анне Матисон . Впрочем, ни Сергей, ни Ирина официально не подтвердили свое расставание, однако журналистам удалось узнать, что пока еще официальные супруги уже не живут вместе.

Дэвид Аркетт и Кортни Кокс

Брак: 1999−2013, один ребенок

Еще в 2010 году появились слухи о том, что союз Кортни Кокс и Дэвида Аркетта (актеры познакомились на съемках фильма «Крик») трещит по швам и пара посещает психолога. Через два года Дэвид подал на развод, и начался долгий процесс раздела имущества. Суд постановил, что за дочерью Коко могут присматривать оба родителя, которые, по их собственным словам, остались в отличных отношениях. «Мы навсегда останемся хорошей семьей, вне зависимости от того, будем мы вместе или нет», — призналась Кортни.

Сергей и Юлия Светлаковы

Брак: 2000−2012, один ребенок

«Мы пришли к такой точке совместной жизни, когда уже не могли существовать вместе, — признался телеведущий и бывший кавээнщик Сергей Светлаков журналу «7 дней» , когда новость о его неожиданном разводе породила бесконечное количество слухов. — Мы с Юлей прожили 14 лет. В последние годы нам было очень трудно. Мы существовали параллельно, начали раздражать друг друга. Я мало уделял Юле времени из-за невероятной занятости, а ее перестали интересовать мое творчество и мысли. Одно цеплялось за другое, и получился снежный ком из претензий и накопившихся обид. Кому-то нужно было прогибаться, но никто не захотел — ни я, ни она… Возможно, развода удалось бы избежать, если бы мы оказались мудрее. Но мы дотянули до конца, когда пути назад уже не было».

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Брак: 2003−2015, двое детей

«С сердцем, полным грусти, мы сообщаем, что решили расстаться, — написала актриса на своем сайте Goop после 11 лет брака с солистом Coldplay Крисом Мартином . — Почти целый год мы пытались все наладить, были вместе и порознь, думая над тем, что далее может быть между нами. Но мы пришли к решению, что расстанемся, хотя мы очень любим друг друга». Гвинет не лукавила — в семье действительно сохранились очень теплые отношения. За день до объявления о разводе супруги вместе с детьми улетели отдыхать на Багамские острова, а после Гвинет даже познакомилась с новой девушкой своего бывшего мужа — актрисой Дженнифер Лоуренс

Брюс и Крис Дженнер

Брак: 1991−2015, двое детей

Кто-то разводится из-за взаимной усталости, кто-то — из-за измены, а кто-то — потому что один из супругов… решил сменить пол. В 2015 году отчим Ким Кардашьян , бывший олимпийский чемпион-легкоатлет Брюс Дженнер, сделал громкий каминг-аут: он начал ощущать себя женщиной еще в 80-е, но скрывал свою транссексуальность до 65 лет.