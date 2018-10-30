Дамы, которым возраст — не помеха

Некоторое молодые люди и в 25 жалуются на своё здоровье. «Сегодня моя шея хрустнула и я понял, что выходить на тренировку — бессмысленно», — оправдывают себя юные старики. И как странно, что в этом мире существуют героические женщины, которые не только наслаждаются жизнью, но и не устают доказывать нам день за днём: жизнь после 25 — не миф, а после 50 веселье только начинается.

Мадонна

Королева эпатажа Мадонна до сих пор является не только прекрасным источником вдохновения, но и достойным представителем слияния современного искусства и поп-культуры. Она — одна из лучших учениц Марты Грэм, женщины, стоявшей во главе реформы классического танца и распространявшей идеи феминизма посредством своего творчества.

Последовательницу культового хореографа не устраивала роль «просто хорошенького личика» — она стремилась быть чем-то бо́льшим. Даже в её живых выступлениях можно увидеть чёткое следование тенденциям современного искусства: например, в 90-е получил широкое распространение приём отсылок к культуре прошлых веков и переработка классических форм в слиянии с нашим временем. Как вам такой ответ художникам от Мадонны

Мэй Маск

Мэй Маск, мать знаменитого изобретателя, в свои 70 лет дефилирует по подиуму и является одной из самых известных моделей мира. Всегда стильная и модная, она весьма удачна и в научно-популяристической сфере деятельности: знаменитый диетолог Мэй Маск уже прочитала лекции в 39 штатах Америки. Откуда столько энергии?

Бэдди Уинкл

«Краду ваших мужчин с 1928 года» — фраза, которая разлетелась по интернету с бешеной скоростью. Звезда Instagram 90-летняя Бэдди Уинкл смело эпатирует окружающих яркими и неожиданными нарядами, совсем не беспокоясь об общественном мнении. Разве это не достойная старость — наслаждаться собой и своей жизнью несмотря ни на что?

Елизавета II

Об этой женщине снято 4 фильма и 2 сериала, в её честь названы острова в Северном Ледовитом океане и территории в Антарктике. 92-летняя живая легенда Елизавета II — не только монарх, правящий дольше всех своих предшественников, но и икона стиля. Поддерживая престиж королевской династии, она всегда одевается просто и со вкусом, придерживаясь выверенного десятилетиями стиля.

Разные лица, разные увлечения и такие разные женщины. Счастье, наполняющее их жизни — не только причина долголетия, но и смысл существования человека. Помните: если силы покидают вас — может, вы просто ещё не нашли занятие, в котором сможете черпать энергию?