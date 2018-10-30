Ещё
Зои Кравиц тайно помолвилась со своим избранником
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зои Кравиц тайно помолвилась со своим избранником-актером 

WMJ.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
29-летняя актриса Зои Кравиц помолвилась с актером Карлом Глусманом — и сделала это еще восемь месяцев назад.
О помолвке, произошедшей в феврале этого года, Зои Кравиц проболталась в интервью изданию Rolling Stone. Журналист попросил Зои повторить подтверждение помолвки, и актриса с готовностью подтвердила — да, она действительно пообещала свои руку и сердце Карлу Глусману.
Я пока никому не говорила. В смысле миру я этого не открывала. Хотела сохранить в тайне,
— сказала звезда "Большой маленькой лжи". По словам Зои, сперва Карл хотел сделать ей предложение в Париже, но из-за несовпадения графиков от идеи пришлось отказаться, и помолвка состоялась в их гостиной.
Я рада, что обошлось без этого изящного парижского плана. Мы были дома, в трениках,
— вспоминает Зои.
Кравиц и Глусман встретились в 2016 году, познакомившись через общих друзей. Всего несколько месяцев спустя влюбленные съехались и начали вести общее хозяйство. Когда состоится свадьба пары, пока неизвестно.
WMJ.ru: последние новости
Актриса Ирина Горбачева встречается с режиссером через три месяца после развода с мужем Стало известно, с кем встречается 32-летняя звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк Дакота: «Я в последнее время куда чаще реву, чем искренне улыбаюсь»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Метаморфозы ягодиц Ким Кардашьян: они исчезают?2
Пелагея пришла на модный показ в неожиданном образе4
Персональный пляж и обезьяна: запросы звезд9
Когда пройдет мода на фигуру а-ля Ким Кардашьян12
Российские звезды, лишенные вкуса4
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
00:07
Метаморфозы ягодиц Ким Кардашьян: они исчезают?
Звёзды
05:28
Юные звезды, которых испортило взросление
Звёзды Дети
04:14
Как Илья Лагутенко попал на Тихоокеанский флот
Звёзды
00:47
Японская принцесса отказалась от статуса ради любви
Любовь
00:15
«Волочковой нужно отделиться от мамы»
Звёзды
03:10
Интересные факты о Джоне Ленноне
Другое
10:56
Звезды, попавшие в шоу-бизнес случайно
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение