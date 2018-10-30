Зои Кравиц тайно помолвилась со своим избранником-актером

29-летняя актриса Зои Кравиц помолвилась с актером Карлом Глусманом — и сделала это еще восемь месяцев назад.

О помолвке, произошедшей в феврале этого года, Зои Кравиц проболталась в интервью изданию Rolling Stone. Журналист попросил Зои повторить подтверждение помолвки, и актриса с готовностью подтвердила — да, она действительно пообещала свои руку и сердце Карлу Глусману.

Я пока никому не говорила. В смысле миру я этого не открывала. Хотела сохранить в тайне,

— сказала звезда "Большой маленькой лжи". По словам Зои, сперва Карл хотел сделать ей предложение в Париже, но из-за несовпадения графиков от идеи пришлось отказаться, и помолвка состоялась в их гостиной.

Я рада, что обошлось без этого изящного парижского плана. Мы были дома, в трениках,

— вспоминает Зои.

Кравиц и Глусман встретились в 2016 году, познакомившись через общих друзей. Всего несколько месяцев спустя влюбленные съехались и начали вести общее хозяйство. Когда состоится свадьба пары, пока неизвестно.