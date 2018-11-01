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Сестры Кардашьян прогулялись в нижнем белье
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Словно ангелы: семья Кардашьян прогулялась в нижнем белье 

WDay.ru + ещё 4 17 часов назад
Фото: WDay.ru
Все пять сестер оделись, как ангелы Victoria's Secret на подиуме.
Девушки из клана Кардашьян-Дженнер умеют эпатировать публику. И вчера ночью Ким, Кортни, Хлоя, Кайли и Кендалл вызвали небывалый ажиотаж, отправившись на тематическую вечеринку… в костюмах ангелов Victoria’s Secret. То есть — в одном белье и с огромными белыми крыльями за плечами.
На улице они смеялись, позировали друг для друга и для случайных фотографов, в общем, веселились, как могли. Несмотря на то, что ноябрьскими ночами в Лос-Анджелесе температура опускается до +13, девушкам вовсе не было холодно лишь в крохотных стрингах.
Кстати, несмотря на мировую популярность, из пятерых сестер лишь одна — Кендалл Дженнер — сделала карьеру на подиуме. Остальных же на показы приглашали исключительно в качестве почетных гостей в первом ряду. В общем, это неудивительно — классическим модельным параметрам эти красавицы совсем не соответствуют.
А уж требования к тем, кто участвует в культовых шоу Victoria’s Secret, и подавно строги. Рост «ангелов» должен начинаться от 180 сантиметров, а эталонные параметры груди, талии и бедер — 86−61−86 сантиметров. Та же Ким Кардашьян со своими 1, 57 метра роста и объемами 99−66−102 до модели явно не дотягивает. Ну а о таких недостатках сестер, как целлюлит и лишний вес, даже говорить не стоит.
Но видимо, и Ким, и Кортни с Хлоей и Кайли не теряют надежды все-таки продефилировать перед миллионами зрителей в шикарном нижнем белье. И, возможно, шанс у них действительно есть: ведь крылья, в которых они пришли на вечеринку им официально одолжили в Victoria’s Secret. Кто знает, может, на показе, который состоится в Нью-Йорке 8 ноября, они действительно поучаствуют в качестве приглашенных моделей.
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