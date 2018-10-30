Как Илья Лагутенко попал на Тихоокеанский флот

Сложно поверить, что в середине октября Илья Лагутенко , солист группы «Мумий Тролль» отметил пятидесятилетний юбилей. В девяностые годы его песни звучали отовсюду, а группа собирала стадионы. Музыка Лагутенко идеально вписалась в тенденции того времени, а сам он стал одним из символов отечественного рока. Несмотря на то, что Илья Лагутенко очень популярен и сегодня, о его жизни известно не так много. Певец предпочитает не участвовать в скандалах и публичных разборках, охраняя личную жизнь от чужих глаз. Но вот несколько фактов, которые знают лишь его преданные фанаты.

1. Лагутенко служил в армии и никогда не жалел об этом. Его направили на Тихоокеанский флот, он проходил службу на острове Русский.

2. Музыкой Илья увлекался с детства, пел в детском хоре, а первую группу собрал в 13 лет.

3. В 1983 году Илья создал группу «Муми Тролль», названную в честь персонажей детских сказок финской писательницы Туве Янсон. Спустя 6 лет название трансформировалось в «Мумий Тролль».

4. Первый альбом группы вышел в 1985 году, но популярности не снискал. Лагутенко сделал паузу в творчестве, отправившись в армию.

5. Следующий альбом «Мумий Тролль» выпустил уже в девяностые. Диск стал настоящим открытием и мгновенно вознёс группу на вершину популярности.

О том, чем занимался Илья Лагутенко дальше и как он живёт сейчас, узнайте из ролика.