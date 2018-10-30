Юные звезды, которых испортило взросление

Юные актёры очаровывают публику непосредственностью. Малыши всегда милы и прелестны, даже не обладая особым актёрским дарованием, они приковывают внимание зрителей. Увы, далеко не всем артистам удаётся сохранить обаяние с возрастом. Кое-какие повзрослевшие мальчишки и девчонки потеряли былую неотразимость.

1. Маколей Калкин . Мировую славу мальчику принесли фильмы франшизы «Один дома». Став подростком, Маколей перестал сниматься в кино. Довольно долго он пребывал в депрессии и не брезговал запрещёнными препаратами, но нашёл в себе силы покончить с этим. Сейчас Калкину 38, он занимается музыкой и совсем не похож на отчаянного сорванца из семейных комедий.

2. Хэйли Джоэл Осмент . Одной из первых заметных ролей Осмента был юный Форест Гамп в одноимённой драме, но популярность ему принёс триллер «Шестое чувство», где он стал Хейли Джоэл стал партнёром Брюса Уиллиса . После этого артист снимался и в других фильмах, но былой славы достичь не смог. Сегодня 30-летний Осмент по-прежнему снимается, но от его прежнего юношеского очарования не осталось и следа.

Как изменились юные звёзды известных сериалов и фильмов, смотрите в ролике.