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Юные звезды, которых испортило взросление
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Юные звезды, которых испортило взросление 

Рамблер 4 часа назад
Юные актёры очаровывают публику непосредственностью. Малыши всегда милы и прелестны, даже не обладая особым актёрским дарованием, они приковывают внимание зрителей. Увы, далеко не всем артистам удаётся сохранить обаяние с возрастом. Кое-какие повзрослевшие мальчишки и девчонки потеряли былую неотразимость.
1. Маколей Калкин. Мировую славу мальчику принесли фильмы франшизы «Один дома». Став подростком, Маколей перестал сниматься в кино. Довольно долго он пребывал в депрессии и не брезговал запрещёнными препаратами, но нашёл в себе силы покончить с этим. Сейчас Калкину 38, он занимается музыкой и совсем не похож на отчаянного сорванца из семейных комедий.
2. Хэйли Джоэл Осмент. Одной из первых заметных ролей Осмента был юный Форест Гамп в одноимённой драме, но популярность ему принёс триллер «Шестое чувство», где он стал Хейли Джоэл стал партнёром Брюса Уиллиса. После этого артист снимался и в других фильмах, но былой славы достичь не смог. Сегодня 30-летний Осмент по-прежнему снимается, но от его прежнего юношеского очарования не осталось и следа.
Как изменились юные звёзды известных сериалов и фильмов, смотрите в ролике.
Женский форум
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