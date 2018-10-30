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У Ирины Горбачевой роман с режиссером?
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Горбачева нашла пару спустя три месяца после развода 

WMJ.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
30-летняя актриса Ирина Горбачева встречается с 38-летним Эдуардом Оганесяном.
В середине октября стало известно, что Ирина Горбачева уже несколько месяцев официально находится в разводе. По информации, летом актриса рассталась со своим супругом Григорием Калининым, с которым была в браке с 2015 года. При этом причина развода не озвучивается. Сама пара до сих пор не комментирует расставание. Долго горевать в одиночестве Горбачева не стала и закрутила новый роман. На днях актриса пришла на премьеру фильма «Человек, который удивил всех» вместе с режиссером Эдуардом Оганесяном.
Сами актриса и режиссер пока не комментируют свои предполагаемые отношения. Будем следить за развитием событий.
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