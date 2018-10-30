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Муж Толстогановой: «Вика быстренько родила»
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Муж Толстогановой: «Вика быстренько родила» 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Викторию Толстоганову поздравляют с четвертой беременностью. Однако ни актриса, ни её муж не подтверждают эту информацию.
Появившись на премьере фильма «Человек, который всех удивил», актриса невольно спровоцировала слухи о том, что она ждёт четвёртого ребёнка. На такие мысли поклонников навело платье артистки: тонкий трикотаж не скрывал округлившегося живота. Пользователи тут же принялись поздравлять артистку.
Супруг актрисы Алексей Агранович опубликовал новую фотографию жены, развеяв все слухи о её беременности. «Ребят, поздравляйте! Вика быстренько родила и уже работает. Пол и имя решили тоже сами не придумывать», — написал режиссёр. На снимке на интересное положение актрисы нет и намёка.
Одним из первых на пост отреагировал Максим Виторган. Супруг Ксении Собчак в ироничной манере назвал друзей «безответственными» родителями.
Агранович и Толстоганова делятся также снимками со съёмочной площадки: актриса снимается в новой картине. Супруги воспитывают троих детей: общего сына Ивана и двух детей Виктории от первого брака.
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