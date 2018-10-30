Метаморфозы ягодиц Ким Кардашьян: они исчезают?

Вряд ли в мире найдется еще хотя бы одна пара ягодиц столь же популярная у папарацци, как «пятая точка» Ким Кардашьян . Внушительные достоинства фигуры инстаграм-дивы стали частью ее фирменного стиля. Но на свежих фотографиях Ким ее пышные округлости претерпели кардинальные метаморфозы: сначала сдулись, а потом вернулись на место. Фотошоп, чудеса косметологии или уловки позинга?

Малейшие изменения в силуэте Ким Кардашьян становятся поводом для общественной дискуссии. Одни ее подписчицы спешат к пластическим хирургам с просьбой, подогнать собственные параметры под новые пропорции звезды, другие критикуют 38-летнюю инста-диву, мать троих детей, за злоупотребление фотошопом и пластикой.

Сама Ким умеет извлечь и из восхищения, и из негодования публики финансовую выгоду. Так например, она выпустила духи во флаконе, по ее словам, выполненном со слепка ее собственного тела, которые так и назвала: Body.

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Соответствуют ли точеная талия и пышные бедра фигурного флакона истинным пропорциям Кардашьян — вопрос открытый. Но благодаря провокационной рекламной компании, раскупается аромат превосходно.

Ким Кардашьян и ее исчезающие ягодицы

Казалось бы, если пышные формы приносят известность и доход, их надо холить и лелеять. Однако за последние несколько дней ягодицы Кардашьян претерпели несколько стремительных метаморфоз подряд. К своему 38-му дню рождения Ким Кардашьян-Уэст приурочила релиз новой коллекции косметики KKW Beauty. Рекламная инстаграм-кампания Flashing Lights вызвала волну критики тем, что на некоторых снимках Ким позирует буквально прикрывая пышнобедрую наготу собственной девятимесячной дочерью, малышкой Чикаго.

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Но главным скандалом фотосессии стали знаменитые ягодицы: на некоторых фотографиях бедра Ким выглядят не по-кардашьяновски стройными. Куда исчез объем?

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Не успела Ким опубликовать фотографии в своей инстаграм-ленте, как на нее накинулись подписчики с упреками: сначала увеличивать объем ягодиц инъекциями и имплантами, а потом уменьшать их в фотошопе, как минимум, не последовательно. Припомнили Кардашьян и недавнюю историю с ее новой программой фитнес-тренировок, когда своему звездному коучу она поставила почти невыполнимую задачу: составить программу нагрузок так, чтобы подтянуть силуэт и уменьшить все объемы, кроме охвата бедер.

Без паники: они вернулись!

Однако, через пару дней, Ким выложила очередные фотографии и видео, на которых аппетитные формы снова присутствуют во всем великолепии.

Фотошоп, чудеса косметологии или позинг?

Ким Кардашьян далеко не впервые упрекают в злоупотреблении фотокоррекцией снимков. Не далее, как год назад в сеть попали фотографии, где ягодицы инста-дивы выглядят совсем не так безупречно, как в ее собственном Инстаграме.

https://s3.cdn.teleprogramma.pro/wp-content/uploads/2018/10/8dad7eec7a5353af6115399d033e5eb0.jpegЦЕЛЛЮЛИТ И ПОТЕРЯ ТОНУСА КОЖИ: КИМ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ВСЕ ЭТИ НЕСОВЕРШЕНСТВА НА ЕЕ ФОТОГРАФИЯХ ДОРИСОВАЛИ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ.

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Мнение эксперта: обертывания, действительно, могут дать эффект похудения: быстрый или стойкий, но не то и другое!

Возможно ли с помощью косметических процедур добиться, пусть временного, но настолько выразительного результата в коррекции объема и нивелировании видимых признаков целлюлита, как на фотографиях Ким Кардашьян? Мы решили спросить у эксперта.

Спа-эстетист центра здоровья и красоты «Золотой мандарин»

Обертывания достаточно эффективны для похудения. Прежде всего они хороши для вывода жидкости и шлаков из организма. Но быстрого эффекта ждать не стоит. Например, обертывания с талассо-косметикой дают хорошие результаты по утончению силуэта, но оказывают накопительный эффект.

То есть, чтобы вы увидели результат в сантиметрах, необходимо пройти полный курс процедур, назначенный вам косметологом.

А вот бандажное обёртывание называют процедурой на выход или «маленькое чёрное платье». Уже после первой процедуры эффект можно оценить в сантиметрах, сделав замеры до и после процедуры. Но для стойкого результата также нужен курс процедур. И, конечно, соблюдение рекомендаций специалиста: правильное питание, питьевой режим и физическая активность.

Если же вам нужно очень быстро добиться результата, то лучше использовать аппаратную методику. Например, термолифтинг в комплексе с гидромассажной ванной или душем шарко. Или же обертывания сочетать с аппаратными процедурами коррекции фигуры.