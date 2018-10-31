Фандера показала красавца-сына

Оксана опубликовала в личном микроблоге снимок, на котором запечатлен Иван. Под постом артистка оставила трогательное поздравление.

"В жизни все просто: счастье целиком зависит от везения и от генов. Все сводится к генам и к везению. А если задуматься, то и гены — это вопрос везения. 😂😂 Дж. Карлин. Мы любим тебя, везунчик. И спасибо, что так повезло с тобой. И не забывай, пожалуйста, быть счастливым. Happy B✋️❤🤚 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)",

— написала Фандера.

Фолловеры знаменитости присоединились к поздравлениям. Они пожелали молодому человеку творческих успехов и удачи в личной жизни. Многие отметили, что сын артистки невероятно привлекателен.

@veriga10

"Красавец мужчина👍", "То и дело думала, что исчезают ЛИЦА, настоящие ЛИЦА, из театра и кинематографа, а ничего подобного, вот он граф Болконский, вот он Печорин, и многие-многие другие роли…💫💕", "Да действительно "Гены"👍👍👍 По другому и быть не могло с такими родителями❤ С Днем Рождения вашего сына! И Вас поздравляю с одним из главных дней в жизни❤🌹🌹🌹", "Блиииииииин, какой!", "Такая мужская красота, харизма…ммммм😊", — писали интернет–обыватели.