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Фандера показала красавца-сына
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Фандера показала красавца-сына 

Дни.ру 8 часов назад
Фото: Дни.ру
Актриса Оксана Фандера поздравила сына Ивана Янковского с днем рождения. Сегодня, 30 октября, наследнику знаменитой актерской династии исполнилось 28 лет.
Оксана опубликовала в личном микроблоге снимок, на котором запечатлен Иван. Под постом артистка оставила трогательное поздравление.
"В жизни все просто: счастье целиком зависит от везения и от генов. Все сводится к генам и к везению. А если задуматься, то и гены — это вопрос везения. 😂😂 Дж. Карлин. Мы любим тебя, везунчик. И спасибо, что так повезло с тобой. И не забывай, пожалуйста, быть счастливым. Happy B✋️❤🤚 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)",
— написала Фандера.
Фолловеры знаменитости присоединились к поздравлениям. Они пожелали молодому человеку творческих успехов и удачи в личной жизни. Многие отметили, что сын артистки невероятно привлекателен.
@veriga10
"Красавец мужчина👍", "То и дело думала, что исчезают ЛИЦА, настоящие ЛИЦА, из театра и кинематографа, а ничего подобного, вот он граф Болконский, вот он Печорин, и многие-многие другие роли…💫💕", "Да действительно "Гены"👍👍👍 По другому и быть не могло с такими родителями❤ С Днем Рождения вашего сына! И Вас поздравляю с одним из главных дней в жизни❤🌹🌹🌹", "Блиииииииин, какой!", "Такая мужская красота, харизма…ммммм😊", — писали интернет–обыватели.
Напомним, Иван Янковский — сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры и внук актеров Олега Янковского и Людмилы Зориной. Наследник знаменитой кинодинастии окончил РУТИ-ГИТИС и был принят в труппу Студии театрального искусства. Сейчас артист работает над главной ролью в фантастической драме Явора Гырдева "Икария", которая выйдет на экраны в следующем году.
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