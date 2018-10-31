Жених с приданным: самые богатые холостяки мира

"Холостяк", любимое реалити-шоу российских домохозяек, дает девушкам шанс устроить отношения с богатыми и известными мужчинами под строгим взором телекамер с тонким намеком на наигранность происходящего. Однако, не стоит опускать руки. На планете еще остались холостые мужчины из списков Forbes и королевских семей, и у каждой есть шанс встретить своего единственного с личным самолетом.

Брайан Чески

В прошлом Брайан Чески был профессиональным бодибилдером, работал дизайнером, пока однажды вместе со своим другом не оказался в Сан-Франциско без денег для аренды жилья. Включив всю свою изобретательность, молодые люди создали портал Airbnb — самую популярную современную платформу для аренды частного жилья во время путешествий.

Сейчас Брайан входит в списки Forbes, а его состояние оценивается в 3,8 миллиарда долларов.

Андрей Андреев

Андрей Андреев, создатель приложения для знакомств "Badoo", сам предпочитает знакомиться с девушками по старинке без вмешательства интернета. Неутомимый путешественник, Андрей, все свое время проводит в разъездах, придумывая все новые функции для приложения, уделяет много внимания проблемам женщин в сфере IT и вообще старается максимально облегчить жизнь женщин в сети.

Вместе с бывшей сотрудницей Tinder Андрей создал приложение Bumble, где первыми могут писать сообщения исключительно девушки.

Илон Маск

Илон Маск — самый экстравагантный миллиардер современности, чьи выходки за последний год не один раз сотрясали Интернет. Он то курит марихуану в прямом эфире, то выдает в Twitter шутки из-за которых падают акции его компании Tesla, то ругается с Федеральной комиссией по ценным бумагам США и на три года лишается места в совете директоров собственной компании.

В общем, по всем фронтам Илон Маск — отличный мужчина с немного своеобразным чувством юмора.

Густав Магнар Витзе

Самый молодой участник рейтинга Forbes 25-летний Густав Магнар Витзе получил в наследство от отца долю в компании SalMar (крупнейшая компания по добыче лосося в мире) и однажды проснулся миллиардером. Однако, лосось не стал смыслом всей жизни Густава.

В родной Норвегии молодого человека также знают, как модель, и инвестора в местные приложения для знакомств и обмена фотографиями. Возможно, там с ним и можно подружиться.

Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум

Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум — считается одним из самых завидных женихов не только Востока, но и всей планеты. Женщин в нем привлекает масса положительных качеств — образование, внешность, состояние и отец эмир Дубая.

Хамдан, как и многие королевские особы, тщательно скрывает свою личную жизнь, но о его статусе холостяка все же известно и можно говорить с уверенностью.

Артур Чатто

Если вам больше по душе Лондон, а не жаркий Дубай, но вы думаете, что всех наследников Британской королевской семьи уже разобрали, спешим сообщить, что шанс есть. Артур Чатто — кузен принцев Гарри и Уильяма, внук принцессы Маргарет, родной сестры королевы Елизаветы II

Юный путешественник и спортсмен голубых кровей в следующем году отметит 20-летний юбилей и еще не успел связать себя узами брака.