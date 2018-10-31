Ирена Понарошку показала пикантное фото

Известная телеведущая Ирена Понарошку на днях стала дважды мамой, но это обстоятельство не мешает ей по-прежнему активно вести блог и рассказывать последние новости о себе и своей семье. Накануне Ирена продемонстрировала, какие чудеса с ее бюстом сотворило рождение второго ребенка, опубликовав пикантный снимок.

36-летняя Ирена Понарошку до седьмого месяца держала в секрете свою вторую беременность. Она раскрыла эту тайну в передаче «Вечерний Ургант» лишь в сентябре. Напомним, у телезвезды есть 7-летний сын Серафим. А на днях у Ирены и ее мужа Александра Глухова родился еще один мальчик, как в фильме «Служебный роман», хотя они и ждали девочку-Стрельца.

@irenaponaroshku

Имя новорожденного ребенка Ирена Понарошку пока не раскрывает, зато щедро делится другими подробностями своей новой жизни с младенцем. Так, приток молока сделал весьма выдающимся ее бюст, чем звезда поспешила похвалиться в Инстаграме. Ирена опубликовала пикантное фото в красном топе с очень глубоким вырезом, который позволяет разглядеть красоту ее обновленной груди. «У меня две новости, и обе хорошие», — как всегда с юмором подписала снимок Ирена Понарошку.

Поклонники восхитились прекрасными округлостями Понарошку, а многие дамы заметили, что мечтают о такой груди. Ранее Ирена рассказывала, что старшего сына кормила грудным молоком до полутора лет и все это время тщетно пыталась похудеть. На этот раз Понарошку не намерена повторять столь печальный опыт и сразу же бороться с лишними килограммами. Она планирует наслаждаться материнством и не думать о фигуре.