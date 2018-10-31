Неожиданные детали беременности Меган Маркл

Ходят слухи, что герцогиня Сассекская родит близнецов. Эксперты объяснили, почему у Меган Маркл большие шансы на это.

Букмекеры делают ставки на рождение у жены принца Гарри двойни. Причиной спекуляции вокруг интересного положения 37-летней Меган Маркл является ее возраст. Ведь после 35 лет беременность обозначается как "гериатрическая".

По словам медиков, представительницы прекрасного пола в этом возрасте чаще остальных "выпускают более одного яйца во время овуляции", передает Express.co.uk. Руководитель семейной и профессиональной поддержки Ассоциации "Близнецы и множественные рождения" Хелен Тернер отметила, что женщины от 35 до 40 лет более склонны к гипер-овуляции.

"Насколько мы понимаем, это связано с изменением уровня гормонов", — заявила эксперт. Также вероятность множественной беременности возрастает, когда младенцы зачаты через процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Беременность Меган Маркл в ее возрасте является тяжелой, поскольку ей придется подвергаться множеству обследований на протяжении всего срока. Дело в том, что гериатрическая беременность связана с риском возникновения высокого кровяного давления и диабета.

Напомним, 15 октября, Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, подтверждающее, что Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца. Объявление появилось, когда герцог и герцогиня Сассекские приземлились в Австралии, чтобы начать 16-дневный тур по Океании. Малыш должен появиться на свет весной 2019 года.