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Басков отказался от ребенка Лопыревой
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Басков отказался от ребенка Лопыревой 

Дни.ру 6 часов назад
Николай Басков сообщил, что еще в январе расстался с моделью Викторией Лопыревой. Поэтому, по его словам, к беременности сексапильной блондинки не имеет никакого отношения.
На протяжении нескольких недель в СМИ муссируется информация о том, что 35-летняя Виктория Лопырева беременна. Поводом для слухов послужили фотографии и видео гламурной блондинки, на которых она, любительница обтягивающих нарядов и разнообразных бикини, вдруг стала демонстрировать свободные костюмы или одежду, не сковывающую фигуру.
Дальше — больше. Теперь, по мнению особо наблюдательных фанатов, Виктория с завидной регулярностью выкладывает на своей страничке в социальной сети Instagram старые снимки, а если новые — то лишь крупным планом или в одежде, через которую трудно угадываются параметры фигуры. По мнению фанатов и заинтересованных журналистов, эти обстоятельства напрямую намекают, что Виктория беременна.
Первым, о ком можно подумать как об отце ребенка, — Николай Басков, ведь до последнего времени утверждалось, что "натуральный блондин" и модель любят друг друга и должны сыграть свадьбу. Поэтому репортеры бросились к Николаю, чтобы прояснить ситуацию.
Однако "золотой голос России" порядком удивил журналистов, сообщив, что они с Викторией Лопыревой давно расстались. "На самом деле мы с Викой решили остаться друзьями еще в январе, просто мы не сочли нужным об этом сообщать. С Викой мы фактически не видимся, правда, периодически созваниваемся по телефону", — поведал Николай Басков.
О личной жизни бывшей пассии артист ничего не знает, однако слухи о ее беременности он все же прокомментировал. "Мы в добрых отношениях, всегда рады друг друга слышать, но я не лезу в ее личную жизнь, а она в мою. Я не считаю корректным задавать ей такие личные вопросы. Тем более про беременность. Я про это не знал. Если это правда, то за Вику очень рад. Но я к этому факту отношения не имею", — цитирует Николая Баскова сайт "Комсомольская правда".
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