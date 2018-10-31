Самые отвратительные привычки звезд

Наверняка, большинство из вас когда-то грешили тем, что грызли ногти или хлюпали чаем за столом. Но все это не так уж и страшно по сравнению со странными причудами некоторых звезд. Поэтому не спешите считать знаменитостей с экрана идеалами без изъянов. Сейчас мы покажем все скелеты, а точнее, привычки, которые звезды хранят в своих шкафах.

Джессика Симпсон

Приготовьтесь удивляться: соблазнительная блондинка с белоснежной улыбкой чистит зубы всего три раза в неделю. Да, супругу актрисы, которому приходится с ней целоваться, совсем не повезло. Но сама Джессика объясняет наличие своей вредной привычки тем, что ей не нравится, как «скользят» ее очищенные зубы. Поэтому Симпсон в остальные дни протирает свои 32 футболкой. Зато если своим детям актриса позволяет делать то же самое, то семья неплохо экономит на зубной пасте.

Кэмерон Диаз

Актриса может шокировать поклонников не только своей привычкой, но и запахом. Оказывается, Кэмерон практически не пользуется дезодорантом. Друзья и коллеги звезды частенько жалуются на неприятный аромат, исходящий от Диаз.

globallookpress.com

Однако, вполне возможно, что актриса отказалась от дезодоранта для того, чтобы к ней не приставали навязчивые фанаты и обходили стороной толпы ухажеров.

Орландо Блум

Еще один ненавистник гигиены — Орландо Блум — имеет отвратительную привычку. Актер особо не заморачивается со стиркой вещей и месяцами ходит в одной и той же грязной одежде. Но это еще цветочки: также коллеги Орландо поговаривают, что он моется всего несколько раз в неделю и разрешает спать собаке с ним в одной кровати. Теперь неудивительно, что жена актера Миранда Керр бежала от него (ну, или от его запаха) без оглядки.

Брэд Питт

Экс-супруг Анджелины Джоли тоже не всегда ведет себя как истинный джентльмен. Секс-символ Голливуда знает, как отшить даже самых ярых фанаток. Для этого актер просто ковыряется в носу и ушах. Причем, Брэд делает это постоянно, потому что никак не может избавиться от ужасной привычки.

Аврил Лавин

Своенравная певица в отличие от наших предыдущих героев следит за гигиеной, но вот в обществе вести себя точно не умеет. Аврил обожает плеваться и делает это при любом удобном случае. Особенно часто под «обстрел» попадают папарацци, которых звезда просто ненавидит.