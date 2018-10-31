Звездные пары с большой разницей в возрасте 

Пара «зрелый мужчина и юная девушка» не может остаться незамеченной, особенно если речь идёт о знаменитостях. В этих семьях супруг намного старше жены, но это не мешает им наслаждаться счастьем.
1. Александр Градский и Марина Коташенко. Александр — бесспорный талант и один из самых выдающихся представителей отечественного шоу-бизнеса, хотя красавцем его вряд ли назовёшь. Марина — стройная белокурая красавица, и разница в 31 год между ней и Александром нисколько её не пугает.
2. Алла Пугачёва и Максим Галкин. Алла Борисовна в последние годы предпочитает мужчин помоложе. Так, предыдущий её супруг, певец Филипп Киркоров, был младше на 18 лет, а нынешний, пародист Максим Галкин, — на 27.
3. Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина. Романтическую историю певца Прохора Шаляпина и бизнесвумен Ларисы Копенкиной не обсудил только ленивый. Брак, в котором жена была старше мужа на 22 года, именовали пиаром, отношениями по расчёту и даже нелепостью. Семья просуществовала год, а потом супруги расстались.
4. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Андрей всегда был донжуаном, у меня было много ярких романов, от которых появилось пять наследников. Но встретив юную актрису Юлию Высоцкую, которая младше на 36 лет, Кончаловский внезапно угомонился. Их брак длится уже 20 лет.
А какие ещё отечественные пары с большой разницей в возрасте безразличны к мнению общественности и получают удовольствие от совместной жизни? Смотрите любовные истории в видео.