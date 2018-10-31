Звездные пары с большой разницей в возрасте

Пара «зрелый мужчина и юная девушка» не может остаться незамеченной, особенно если речь идёт о знаменитостях. В этих семьях супруг намного старше жены, но это не мешает им наслаждаться счастьем.

1. Александр Градский Марина Коташенко . Александр — бесспорный талант и один из самых выдающихся представителей отечественного шоу-бизнеса, хотя красавцем его вряд ли назовёшь. Марина — стройная белокурая красавица, и разница в 31 год между ней и Александром нисколько её не пугает.

3. Прохор Шаляпин Лариса Копенкина . Романтическую историю певца Прохора Шаляпина и бизнесвумен Ларисы Копенкиной не обсудил только ленивый. Брак, в котором жена была старше мужа на 22 года, именовали пиаром, отношениями по расчёту и даже нелепостью. Семья просуществовала год, а потом супруги расстались.

4. Андрей Кончаловский Юлия Высоцкая . Андрей всегда был донжуаном, у меня было много ярких романов, от которых появилось пять наследников. Но встретив юную актрису Юлию Высоцкую, которая младше на 36 лет, Кончаловский внезапно угомонился. Их брак длится уже 20 лет.

А какие ещё отечественные пары с большой разницей в возрасте безразличны к мнению общественности и получают удовольствие от совместной жизни? Смотрите любовные истории в видео.