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«Голое» фото Урганта выложили в Сеть
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«Голое» фото Урганта выложили в Сеть 

Дни.ру + ещё 1 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Иван Ургант лично выложил в микроблог свое "голое" фото. Известный шоумен считает, что не стоит провоцировать хакеров на взлом.
Популярный телеведущий, известный розыгрышами звезд, в очередной раз подшутил над своими коллегами. Иван Ургант обыграл неловкую ситуацию, в которую в последнее время попадают известные артисты и спортсмены из-за взлома их личных аккаунтов и гаджетов.
Компьютерные мошенники частенько взламывают мобильные устройства знаменитостей и крадут их интимные фотографии. Позже этот компромат выкладывается на всеобщее обозрение в Сеть. На днях от действий хакеров пострадала жена скандального футболиста Павла Мамаева — Алана. Сначала супругу спортсмена шантажировали, а потом опубликовали пикантные фото и видео в интернете, напоминает EG.ru.
По мнению Ивана Урганта, защититься от хакеров — проще простого.
"Зачем хранить в телефоне столь откровенные снимки? Поступайте как Иван Ургант — делайте интимные фото в ателье!",
— написал телеведущий в Instagram.
Шоумен подкрепил свою рекомендацию личным примером, разместив в микроблоге откровенное фото. Ургант сидит на велосипеде в костюме Адама, интимные части тела на снимке целомудренно размыты.
Подписчики быстро раскусили, что снимок обработан в фотошопе. Тем не менее, шутка удалась — поклонники артиста в восхищении.
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