Звездные холостяки страны

Звезда кино или телевидения, певец или шоумен — это ли не мечта любой девушки? В отечественном шоу-бизнесе ещё остались холостяки, которые не обзавелись второй половинкой, так что и любительниц красивой жизни есть шанс заполучить одного из этих мужчин.

1. Певец Егор Крид, 24 года. Егор славится любвеобильностью, но любовь всей жизни пока не нашёл.

2. Шоумен Тимур Батрутдинов, 40 лет. У Тимура было несколько романов, однако он всё ещё одмин. Друзья регулярно подшучивают над его одиночеством, но мужчине хочется найти ту самую единственную девушку, а не жениться ради штампа.

3. Певец Алексей Воробьёв, 30 лет. Алексей уже готов жениться, но его требования к будущей супруге очень высоки, так что пока он в поиске.

4. Певец Фёдор Инсаров (Feduk), 26 лет. Фёдор только недавно стал знаменитым, но уже обзавёлся армией поклонниц. О личной жизни он предпочитает умалчивать, но, похоже, пока у исполнителя пары нет.

5. Комик Руслан Белый, 38 лет. Руслан постоянно окружён красотками, но семьёй ещё не обзавелся. О романах Руслана почти ничего не слышно и, возможно, он пока не готов связывать себя семейными узами.

6. Телеведущий Антон Привольнов, 37 лет. Зрительницы кусали локти, узнавая, что Антон женат, однако прошлой весной Привольнов неожиданно для всех расстался с супругой и теперь пребывает в статусе холостяка.

Ведущий Борис Корчевников, предприниматель Павел Дуров, актёр Данила Козловский, теннисист Марат Сафин, журналист Дмитрий Борисов, актёр Александр Петров, певец Сергей Лазарев, актёр Никита Ефремов, актеры Андрей и Алексей Чадовы, певец Дима Билан — все эти мужчины по-прежнему свободны и ищут подруг жизни.