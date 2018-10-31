Собчак впервые показала лицо сына

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в панике. Лицо ее сына Платона мелькнуло на видео в Instagram. Хейтеры грозят"сглазить" малыша.

Поклонники тележурналистки до сих пор могли любоваться лишь детским затылком. Лицо малыша Собчак тщательно скрывала — видимо, переживала из-за возможного сглаза, который недобросовестные люди могут наложить на Платона.

Платон — сын Собчак и актера Максима Виторгана — скоро отметит свой второй день рождения. И только в одном из последних видеороликов ребенок повернулся на камеру, которую Ксения не успела отвести. Поклонники Собчак успокаивают маму, заверяют, что бояться нечего.

А вот злопыхатели в комментариях утверждают, что "теперь уж точно сглазят". Хейтеры, пользуясь моментом, запугивают Ксению: мол, ее ошибка выльется в большое несчастье, ей нужно обложить сына оберегами от сглаза.

@xenia_sobchak

Друзья семейства, видевшие Платона, утверждают, что ребенок развит не по годам. Он говорит гораздо лучше своих сверстников — причем как на русском, так и на английском языке. Мальчик с нанятым преподавателем изучает его как второй родной.