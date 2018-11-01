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Дженнифер Лопес обнажилась на обложке журнала
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Дженнифер Лопес обнажилась на обложке журнала 

Мир24 5 часов назад
Фото: @jlo
В декабрьском выпуске журнала InStyle звезда появилась в весьма смелом образе — изумрудном платье-тунике от Valentino в стиле «показать все, что было спрятано», сообщает Daily Mail.
Поклонники отметили, что раньше 49-летняя поп-дива и мать двоих детей себе такого не позволяла. А тут Джей Ло решила показать миру свои роскошные формы. Наряд состоял из двух расшитых пайетками полотнищ, поэтому она позировала практически обнаженной, демонстрируя свои формы на фоне блестящей изумрудной ткани.
@jlo
Также Дженнифер дала изданию небольшое интервью, где порассуждала о роли социальных сетей в ее жизни. Она отметила, что сейчас ей гораздо проще общаться с поклонниками — ведь она может обращаться к ним напрямую со своих страничек. Кроме этого, она вспомнила свой роман с Беном Аффлеком.
Главным условием своего отличного внешнего вида певица считает здоровый сон — она спит не меньше 8 часов. Лопес уверена: это лучшая профилактика возрастных изменений. На выходных Дженнифер может встать с кровати ближе к полудню, проспав 12 часов.
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