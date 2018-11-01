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Как молодятся знаменитости
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Как молодятся знаменитости 

Рамблер 4 часа назад
Стареть никому не хочется, но, увы, пока не научились избегать старости. Однако некоторые знаменитости готовы на всё, лишь бы их считали молодыми и задорными. В ход идут фото в стиле подростковый сленг и фото в стиле «ню», татуировки и юбки-мини — в ход идут самые немыслимые задумки. Вот, например, на что решились звёзды.
1. Лариса Долина. Спустя неделю после 62-летия певица отправилась в тату-салон и сделала татуировку на руке. Для Ларисы это уже не первый опыт общения с татуировщиком — у неё есть рисунки на пояснице, плече и щиколотке.
2. Валерия. Валерия никогда не была склонна к эпатажности, напротив, эксплуатировала образ идеальной жены и матери. Но в 2008 году она решилась на эксперимент — снялась в довольно откровенной фотосессии для мужского журнала. Спустя десять лет, подходя к полувековому юбилею, она разделась на странице глянцевого издания полностью.
3. Филипп Киркоров. Певец не желает отставать от времени и довольствоваться лишь поклонницами среднего возраста, он без устали завоёвывает симпатии молодого поколения. Экстравагантные костюмы, провокационные клипы, выходки в духе подросткового бунтарства — 51-летний Киркоров определённо претендует на титул кумира молодёжи.
А на что ещё готовы знаменитости, лишь бы поклонники забыли об их возрасте?
Женский форум
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