Звезды, закрутившие романы с несовершеннолетними

Зрелые мужчины всегда заглядываются на юных обольстительниц, а кое-кто даже решается сменить постаревшую жену на новую спутницу жизни. Часто на такие пары глядят косо, но влюблённых это мало волнует. Не отличаются от обычных мужчин и знаменитости, которым тоже не чужды слабости и желание почувствовать себя по-юношески задорным и сильным рядом с молодой женой. Но иногда такое стремление заводит слишком далеко, и тогда рядом со взрослыми мужчинами появляются совсем юные девушки.

1. 18-летний Владимир Пресняков и 15-летняя Кристина Орбакайте . Хоть Владимир в момент начала романа и не был убелён сединами, он был уже совершеннолетним, тогда как Кристина — ещё школьницей. Родители влюблённых не протестовали против романа, так что через пару месяцев молодые люди съехались, а спустя несколько лет у пары родился сын. Несколькими годами позже семья распалась, однако Кристина и Владимир сохранили тёплые отношения.