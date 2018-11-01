Звезды, закрутившие романы с несовершеннолетними 

Зрелые мужчины всегда заглядываются на юных обольстительниц, а кое-кто даже решается сменить постаревшую жену на новую спутницу жизни. Часто на такие пары глядят косо, но влюблённых это мало волнует. Не отличаются от обычных мужчин и знаменитости, которым тоже не чужды слабости и желание почувствовать себя по-юношески задорным и сильным рядом с молодой женой. Но иногда такое стремление заводит слишком далеко, и тогда рядом со взрослыми мужчинами появляются совсем юные девушки.
1. 18-летний Владимир Пресняков и 15-летняя Кристина Орбакайте. Хоть Владимир в момент начала романа и не был убелён сединами, он был уже совершеннолетним, тогда как Кристина — ещё школьницей. Родители влюблённых не протестовали против романа, так что через пару месяцев молодые люди съехались, а спустя несколько лет у пары родился сын. Несколькими годами позже семья распалась, однако Кристина и Владимир сохранили тёплые отношения.
2. 28-летний Игорь Николаев и 15-летняя Наташа Королёва. Отношения Игоря и Наташи — классическая история о Золушке. Юная певица пришла на прослушивание, но композитору она приглянулась не только из-за таланта. Отправившись на совместные гастроли Игорь и Наталья поняли, что влюблены и тут же поженились. Десять лет спустя семья перестала существовать.
23-летний Сергей Линюк и 17-летняя Лера Кудрявцева, 24-летний Михаил Галустян и 17-летняя Виктория Штефанец, 22-летний Тимати и 16-летняя Алекса, 30-летний Сергей Шнуров и 16-летняя Оксана Акиньшина — чем закончились все эти романы? Смотрите видео и узнайте подробности любовных историй.