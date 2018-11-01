Самые миниатюрные российские звезды

Сегодня мы поговорим о самых «маленьких» знаменитостях отечественного шоу-бизнеса. Талант этих селебрити значительно превзошел их рост. В их случае как никогда актуальна поговорка «мал золотник, да дорог».

Ани Лорак

Красоте, успешности и привлекательности этой женщины можно только позавидовать. Лорак часто признают одной из самых сексуальных и желанных женщин нашей страны. Рост певицы составляет 162 см, а идеальный вес, по ее мнению, — 48 кг.

Кристина Асмус

Миниатюрная, нежная и в то же время, страстная и обворожительная Кристина Асмус никогда не останется незамеченной. Рост этой красотки — 164 см, вес — 55 кг. Актриса давно уже завоевывает престижные премии и блистает на обложках глянца. «Естественность — вот что красиво по-настоящему», — говорит Асмус. А мы и не спорим!

Ольга Серябкина

Каждая женщина мечтает быть сексуальной, не правда ли? И не всегда высокий рост — залог успеха. К примеру, рост солистки «Серебро» составляет всего 158 сантиметров. Параметры своей фигуры Серябкина не скрывает, и уж тем более не стесняется их. Ведь у нее действительно есть, на что посмотреть. В инстаграме певицы много откровенных фото, на которых можно легко разглядеть все подробности ее умопомрачительной фигуры. К слову, вес Ольги составляет всего 51 кг.

Нюша Шурочкина

Потрясающая фигура, харизматичность, голос, умение преподнести себя на сцене — это все она. Рост Нюши — всего 161 см, а вес — 52 кг. Насчет роста певица не комплексует, более того, ей нравится чувствовать себя миниатюрной, хрупкой женщиной. Она часто радует подписчиков фотографиями в бикини в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Регина Тодоренко

Про свои параметры (вес — 55кг и рост — 167см) телеведущая говорит следующее: «Никогда не считала, что худоба украшает женщину. Мое представление о женской красоте выглядит так: крепкий, но без „кубиков“ живот, подтянутые бедра и упругая попа. Считаю, что латиноамериканские „пятые точки“ в моде будут всегда, это красиво. Своей фигурой довольна, менять ничего не собираюсь». И правильно, Регина!

Елена Темникова

При весе 49 кг рост Елены Темниковой составляет 165 сантиметров. Но смогли бы вы назвать ее непривлекательной «дюймовочкой»? Вот и мы нет! У нее миллионы поклонников по всему миру. Она привлекает, завораживает и влюбляет в себя с первого взгляда.