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Дженнифер Лопес обнажилась на обложке журнала
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Дженнифер Лопес обнажилась на обложке журнала 

Мир24 5 часов назад
Звезда появилась в весьма смелом образе — изумрудном платье-тунике от Valentino.
1/3  Наряд состоял из двух расшитых пайетками полотнищ, поэтому она позировала практически обнаженной, демонстрируя свои формы на фоне блестящей изумрудной ткани.
Фото:
2/3  Дженнифер дала журналу InStyle небольшое интервью, где порассуждала о роли социальных сетей в ее жизни. Она отметила, что сейчас ей гораздо проще общаться с поклонниками.
Фото:
3/3  Главным условием своего отличного внешнего вида певица считает здоровый сон – она спит не меньше 8 часов.
Фото:
В декабрьском выпуске журнала InStyle звезда появилась в весьма смелом образе — изумрудном платье-тунике от Valentino в стиле «показать все, что было спрятано», сообщает Daily Mail.
Поклонники отметили, что раньше 49-летняя поп-дива и мать двоих детей себе такого не позволяла. А тут Джей Ло решила показать миру свои роскошные формы. Наряд состоял из двух расшитых пайетками полотнищ, поэтому она позировала практически обнаженной, демонстрируя свои формы на фоне блестящей изумрудной ткани.
Также Дженнифер дала изданию небольшое интервью, где порассуждала о роли социальных сетей в ее жизни. Она отметила, что сейчас ей гораздо проще общаться с поклонниками — ведь она может обращаться к ним напрямую со своих страничек. Кроме этого, она вспомнила свой роман с Беном Аффлеком.
Главным условием своего отличного внешнего вида певица считает здоровый сон — она спит не меньше 8 часов. Лопес уверена: это лучшая профилактика возрастных изменений. На выходных Дженнифер может встать с кровати ближе к полудню, проспав 12 часов.
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