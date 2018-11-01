Откровенные платья известных красавиц

Мода на нескромные наряды набирает все большую популярность среди звезд кино и шоу-бизнеса.

Эти женщины любят привлекать внимание на церемониях вручения различных наград и светских раутах. Благодаря откровенным одеяниям они приковывают к себе взгляды публики и фотографов.

Представляем вам фотографии известных красавиц, которых никак не назовешь скромницами.

Любительница эпатажных и сексуальных образов Рианна пришла на одну из церемоний вручения премии Fashion Awards в очень тонком просвечивающем платье, после чего ее назвали иконой стиля. Платье от Adam Selman было сделано на заказ из серебристой ткани-сетки, на которую вручную нашили 230 тысяч стразов и кристаллов Swarovski.