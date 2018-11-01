Самые жуткие наряды звезд

Российские и зарубежные звезды облачились в леденящие душу наряды в честь праздника Хэллоуин, который традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В этом году торжество пришлось на среду — середину рабочей недели. Для многих это стало поводом отмечать праздник аж два викенда подряд. А звезды и вовсе не стали дожидаться выходных и уже вышли в свет, перевоплотившись в жутких сказочных существ. Ведь лучший способ привлечь внимание к своей персоне — эффектный внешний вид. Звезды подошли к вопросу ответственно.

Самые интересные, необычные и удивительные наряды мы собрали в фотогалерее.