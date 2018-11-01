Миколас Орбакас: кем был первый муж Аллы Пугачевой

Как известно, единственная дочь Аллы Пугачевой Кристина носит фамилию Орбакайте. Ею ее наградил родной отец, первый супруг Пугачевой Миколас Орбакас. Кем же был Орбакас и чем он занимается сейчас?

Цирковое училище

Миколас Орбакас родился в 1945 году в Литве. Еще в школьные годы Миколас увлекся театром и активно участвовал в художественной самодеятельности. Когда пришла пора выбирать будущую профессию, молодой человек долго не раздумывал. Он отправился в Москву поступать в заветное эстрадно-цирковое училище. Именно там он и встретил Аллу Пугачеву. Как пишет Федор Раззаков в своей книге «Кристина Орбакайте. Триумф и драма», в 1969 году Пугачева устроилась в училище аккомпаниатором. Однако некоторое время Миколас и Алла не знали о существовании друг друга.

Знакомство и брак

Волею судьбы Пугачева и Орбакас оказались в одной концертной бригаде. Причем эту встречу предсказала Алле Борисовне поэтесса Карина Филиппова, которая по национальности была цыганкой. Накануне знакомства Филиппова поведала Алле, что та выйдет замуж за первого мужчину, которого она встретит завтра в казенном доме. Этим мужчиной и стал Миколас Орбакас, который, будучи всего-навсего студентом 4-ого курса, о женитьбе вообще не помышлял.

Дальше события развивались стремительно. На гастролях молодые люди сблизились, и вскоре отправились в ЗАГС. По словам Миколаса Орбакаса, приведенным в книге Ф. Раззакова «Пугачева против Ротару. Великие соперницы», сам он был не готов к браку, на штампе в паспорте настояла Пугачева. Артистка даже взяла фамилию супруга.

Рождение дочери и развод

В 1970 году Орбакас окончил училище и стал работать в Московской областной филармонии. В том же году Миколас и Алла вместе уехали на гастроли. Домой они вернулись уже втроем. Узнали они об этом не сразу, а лишь через месяц. Несмотря на беременность, Пугачева продолжала работать наравне с мужем. Вместе они выступали даже на детских утренниках. А в 1971 году на свет появилась Кристина. Еще 2 года после рождения дочери Алла и Миколас прожили в коммунальной квартире, а в 1973 году они наконец получили отдельное жилье. К сожалению, к тому моменту отношения между супругами уже испортились.

Как вспоминал на страницах книги Екатерины Мишаненковой «Я — Алла Пугачева» Миколас Орбакас, расставание прошло спокойно. Миколас стал жить отдельно, но принимать участие в воспитании дочери не переставал. Примечательно, что когда Пугачева завоевала советскую эстраду, в газетах продолжали писать, что певица является женой циркового артиста. Знаменитостям нельзя было быть разведенными.

После развода с Пугачевой

Однако на самом деле Орбакас женился уже через год после развода с Аллой Пугачевой. Его избранницей стала его коллега цирковая гимнастка по имени Марина. Они вместе и по сей день. Миколас и Марина даже работают в паре. Супруги выступают на сцене с различными комедийными номерами и фокусами.

В новом браке у Орбакаса родился сын Фабиан. Тем не менее дочь артист не забывал никогда. Он общается с Кристиной и ее детьми, своими внуками, до сих пор.