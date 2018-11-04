Кошкина снялась в постельной сцене на ТВ

Кошкина снялась в постельной сцене в шоу «Деньги или позор»

5 ноября на телеканале ТНТ4 выйдет новый сезон комедийного шоу «Деньги или позор». В начале шоу каждый гость получает миллион рублей, которыми можно откупиться от оглашения «позорящих» фактов из жизни. Их озвучивает ведущий шоу дядя Витя. Чем больше фактов хочет скрыть звёздный гость, тем больше денег из полученного миллиона он должен отдать. Сумма, которая останется у гостя в конце шоу — его выигрыш.

Первой гостьей четвёртого сезона стала 28-летняя актриса и модель Яна Кошкина , известная по роли Снежаны в сериале «ЧОП». И если в первой части шоу Яна просто отгадывала знаменитостей по загадкам, то во второй части дядя Витя пригласил её сыграть в постельной сцене. Сначала для сцены использовали дублёров, но через несколько минут ведущий решил принять участие лично.