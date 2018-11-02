Кошкина снялась в постельной сцене в шоу «Деньги или позор» 

5 ноября на телеканале ТНТ4 выйдет новый сезон комедийного шоу «Деньги или позор». В начале шоу каждый гость получает миллион рублей, которыми можно откупиться от оглашения «позорящих» фактов из жизни. Их озвучивает ведущий шоу дядя Витя. Чем больше фактов хочет скрыть звёздный гость, тем больше денег из полученного миллиона он должен отдать. Сумма, которая останется у гостя в конце шоу — его выигрыш.
Первой гостьей четвёртого сезона стала 28-летняя актриса и модель Яна Кошкина, известная по роли Снежаны в сериале «ЧОП». И если в первой части шоу Яна просто отгадывала знаменитостей по загадкам, то во второй части дядя Витя пригласил её сыграть в постельной сцене. Сначала для сцены использовали дублёров, но через несколько минут ведущий решил принять участие лично.
Дядя Витя захотел включить Кошкину в список самых сексуальных гостей шоу «Деньги или позор», первые места в котором занимают Елена Беркова и Тимур Батрутдинов (для этого они во время шоу показали интимные части тела под одеждой). Чтобы не потерять свой денежный выигрыш, Яне нужно было придумать способ переплюнуть их, в противном случае она оказалась бы на 99-м месте рядом с Прохором Шаляпиным и без миллиона рублей. Для этого актрисе пришлось отвечать на вопросы о форме и размере своей груди и необычных местах для секса.
Шоу «Деньги или позор» выходит на телеканале ТНТ4 с с июля 2017 года. Его гостями были Настасья Самбурская, Тимур Батрутдинов, Екатерина Варнава, Александр Ревва, Ольга Серябкина, Максим Фадеев и другие. Четвёртый сезон станет для шоу последним.