Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе

Знаменитости — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Они могут быть в дурном настроении, они могут сталкиваться со сложными проблемами, они могут испытывать неприязнь к коллегам. Поэтому даже среди известных личностей иной раз вспыхивают скандалы, получающие огласку.

1. Алла Пугачёва Анастасия Волочкова . В 2009 году во время съёмок «Рождественских встреч» на площадке возникла неразбериха. Тогда Анастасия попыталась разобраться и призвать участников к порядку, на что Алла Борисовна заявила, что хозяйка здесь она, поэтому Волочковой влезать не следует.

2. Анна Хилькевич Настасья Самбурская . В сериале «Универ» актрисы играли подружек, но в реальности общение между ними не сложилось. Девушки постоянно переругивались на съёмочной площадке и доходили до рукоприкладства. Впоследствии Анна и Настасья всё-таки нашли общий язык.

3. Анна Седокова Константин Меладзе . Константин настоял, чтобы Анна покинула группу, когда та была беременна. А спустя год на музыкальном конкурсе поставил бывшей подопечной самый низкий бал, хотя Анна выиграла приз зрительских симпатий.

4. Ксения Собчак и Валерия. В 2013 году Собчак публично высказала сомнение в правильности присвоения певице звания народной артистки. По мнению Ксении, Валерия получила его не за музыкальные достижения, а за политическую позицию. На защиту Валерии встал её супруг, продюсер Иосиф Пригожин . Дело завершилось перепалкой в СМИ с оскорблениями и разоблачениями.