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Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе
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Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе 

Рамблер 2 часа назад
Знаменитости — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Они могут быть в дурном настроении, они могут сталкиваться со сложными проблемами, они могут испытывать неприязнь к коллегам. Поэтому даже среди известных личностей иной раз вспыхивают скандалы, получающие огласку.
1. Алла Пугачёва и Анастасия Волочкова. В 2009 году во время съёмок «Рождественских встреч» на площадке возникла неразбериха. Тогда Анастасия попыталась разобраться и призвать участников к порядку, на что Алла Борисовна заявила, что хозяйка здесь она, поэтому Волочковой влезать не следует.
2. Анна Хилькевич и Настасья Самбурская. В сериале «Универ» актрисы играли подружек, но в реальности общение между ними не сложилось. Девушки постоянно переругивались на съёмочной площадке и доходили до рукоприкладства. Впоследствии Анна и Настасья всё-таки нашли общий язык.
3. Анна Седокова и Константин Меладзе. Константин настоял, чтобы Анна покинула группу, когда та была беременна. А спустя год на музыкальном конкурсе поставил бывшей подопечной самый низкий бал, хотя Анна выиграла приз зрительских симпатий.
4. Ксения Собчак и Валерия. В 2013 году Собчак публично высказала сомнение в правильности присвоения певице звания народной артистки. По мнению Ксении, Валерия получила его не за музыкальные достижения, а за политическую позицию. На защиту Валерии встал её супруг, продюсер Иосиф Пригожин. Дело завершилось перепалкой в СМИ с оскорблениями и разоблачениями.
А за что ополчился поэт-песенник Илья Резник на российских певцов в 2016 году, узнайте из ролика.
Женский форум
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