Брак певицы продлился около двух лет.
Экс-солистка «Тутси» Мария Вебер развелась с председателем совета директоров РМГ 39-летним Сергеем Буниным. Об этом сообщил портал Super, ссылаясь на пресс-секретаря мужчины.
Причины расставания пары не озвучиваются. Сама же Вебер старалась никогда не комментировать личную жизнь, и эта ситуация не стала исключением. Напомним, свадьба пары прошла в элитном подмосковном гольф-клубе Agalarov Golf and Country Club.
Отметим, до Сергея Мария встречалась с сыном строительного магната Олега Ясинова — Парвизом, от которого родила сына Оскара. Ради экс-возлюбленного Вебер покинула «Тутси», но в итоге Парвиз все равно не остался с ней и ушел к Юлии Волковой, которая также родила ему сына.