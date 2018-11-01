Экс-солистка «Тутси» Мария Вебер развелась с мужем

Брак певицы продлился около двух лет.

Причины расставания пары не озвучиваются. Сама же Вебер старалась никогда не комментировать личную жизнь, и эта ситуация не стала исключением. Напомним, свадьба пары прошла в элитном подмосковном гольф-клубе Agalarov Golf and Country Club.