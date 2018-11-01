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Экс-солистка «Тутси» Мария Вебер развелась
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Экс-солистка «Тутси» Мария Вебер развелась с мужем 

WMJ.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Instagram
Брак певицы продлился около двух лет.
Экс-солистка «Тутси» Мария Вебер развелась с председателем совета директоров РМГ 39-летним Сергеем Буниным. Об этом сообщил портал Super, ссылаясь на пресс-секретаря мужчины.
Причины расставания пары не озвучиваются. Сама же Вебер старалась никогда не комментировать личную жизнь, и эта ситуация не стала исключением. Напомним, свадьба пары прошла в элитном подмосковном гольф-клубе Agalarov Golf and Country Club.
Отметим, до Сергея Мария встречалась с сыном строительного магната Олега Ясинова — Парвизом, от которого родила сына Оскара. Ради экс-возлюбленного Вебер покинула «Тутси», но в итоге Парвиз все равно не остался с ней и ушел к Юлии Волковой, которая также родила ему сына.
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