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«Пусть бьет и изменяет, но я потерплю»
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«Пусть бьет и изменяет, но я потерплю» 

WMJ.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Instagram
35-летняя Анна Седокова сделала неожиданное признание.
На днях многодетная мама Анна Седокова опровергла информацию о том, что в настоящий момент у нее есть молодой человек. По словам певицы, сейчас все ее внимание сосредоточено на музыке и работе. Но, как и любой женщине, Седокова мечтает о любящем супруге. Певица решилась на откровенное признание. В своем Instagram она опубликовала пост, в котором сообщила, что мечтает о муже.
Если вы думаете, что я не хочу по другому, вы не правы. Что вы! Я мечтаю написать у себя в профайле #счастливаяжена и #мамаколеньки и еще дату поставить. Нашей росписи и бракосочетания в загсе, а после Все мы поедем на банкет. И там конкурсы с тамадой и яйцами. Очень хочу, только как-то не выходит. Дай же мне, Бог, мужа хорошего. Главное, чтобы не пьющий. Пусть бьет и изменяет, но я потерплю,
— написала Анна.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Напомним, что Анна Седокова была дважды замужем. Первым супругом был футболист Валентин Белькевич, от которого певица родила дочь Алину. От второго мужа — бизнесмена Максима Чернявского у Седоковой подрастает дочь Моника. Своего сына Гектора певица родила от бизнесмена Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после родов
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