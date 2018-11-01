«Пусть бьет и изменяет, но я потерплю»

На днях многодетная мама Анна Седокова опровергла информацию о том, что в настоящий момент у нее есть молодой человек. По словам певицы, сейчас все ее внимание сосредоточено на музыке и работе. Но, как и любой женщине, Седокова мечтает о любящем супруге. Певица решилась на откровенное признание. В своем Instagram она опубликовала пост, в котором сообщила, что мечтает о муже.

Если вы думаете, что я не хочу по другому, вы не правы. Что вы! Я мечтаю написать у себя в профайле #счастливаяжена и #мамаколеньки и еще дату поставить. Нашей росписи и бракосочетания в загсе, а после Все мы поедем на банкет. И там конкурсы с тамадой и яйцами. Очень хочу, только как-то не выходит. Дай же мне, Бог, мужа хорошего. Главное, чтобы не пьющий. Пусть бьет и изменяет, но я потерплю,

— написала Анна.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)