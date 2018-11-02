Самые сексуальные и знаменитые женщины 1990-х

«Лента.ру» продолжает серию публикаций о женщинах, определивших стиль ХХ столетия. В прошлом материале речь шла о звездах и секс-символах 1980-х годов — от скандальной поп-певицы до «эталонной стервы». Новая статья посвящена американским и британским моделям и актрисам финального десятилетия XX века.

Джулия Робертс

Десятилетие началось под знаком Джулии Робертс в фильме «Красотка»: с этим не станет спорить ни одна поклонница романтичных мелодрам, любительница порыдать сладкими слезами на плече бойфренда в кинозале. Ее героиня Вивиен, простая лос-анджелесская проститутка, дала надежду на лучшую жизнь, образование и прекрасного возлюбленного без преувеличения миллионам женщин во всем мире: от состоятельных американских интеллектуалок, смотревших фильм в кинотеатре, до девушек из Юго-Восточной Азии, познакомившихся с картиной о новой Золушке благодаря сто раз переписанной запиленной видеокассете.

Сама Джулия получила за «Красотку» премию «Золотой глобус» и номинации на «Оскар» и премию BAFTA в категории «Лучшая женская роль». Однако это был не первый «Золотой глобус» и не первая оскаровская номинация в жизни Робертс: она уже получила известность благодаря роли второго плана в фильме «Стальные магнолии». Но все же именно Вивиен (и ее детально выверенный гардероб, разработанный художницей по костюмам Мэрилин Вэнс) сделали Джулию настоящей голливудской мегазвездой. Коралловый костюм с бермудами и алое вечернее платье, легкий наряд в горошек и черный кружевной коктейльный «футляр» — вся одежда героини «Красотки» многократно тиражировалась и стала трендовой.

Джулия родилась в актерской семье и с раннего возраста училась своему ремеслу: сначала в театральной студии своего отца, потом в Нью-Йорке. Первые роли достались ей благодаря посредничеству брата Эрика, в 1980-е годы — сравнительно популярного актера. В «Красотку» Джулия попала благодаря «Стальным магнолиям», где ее героиня была больна диабетом; незавидная судьба ожидала в первоначальном сценарии и Вивиен, но сияющий вид молодой Робертс и вообще нараставшая на съемках романтика принудила режиссера фильма Гарри Маршалла превратить социальную драму про проститутку-наркоманку в романтичную сказку о новой Золушке.

До 1997 года, впрочем, актриса привлекала внимание не столько своими киноуспехами (большинство фильмов 1990-х с ее участием нельзя назвать суперуспешными), сколько романами: она встречалась с Кифером Сазерлендом, Мэттью Перри Лиамом Нисоном , Дэниелом Дэй-Льюисом, Бенджамином Брэттом, и все недолго и неудачно. Брак с кантри-певцом Лайлом Ловеттом тоже продлился не слишком долго. Кино могло потерять яркую актрису, если бы не комедия «Свадьба лучшего друга» и мелодрама «Сбежавшая невеста» (в ней Робертс сыграла со своим партнером по «Красотке» Ричардом Гиром ) вернули ей славу. А в 2000-е годы Джулия по праву стала одной из самых интеллектуальных актрис Голливуда, сыграв правозащитницу в байопике «Эрин Брокович» и получив за эту роль долгожданный «Оскар».

Виктория Бекхэм

Если Джулия Робертс была экранным кумиром молодых девушек 1990-х годов, то их эстрадным кумиром, причем не единичным, а, так сказать, коллективным была девичья поп-группа Spice Girls. А самой гламурной из «перчинок», в свою очередь, считалась Виктория Адамс по прозвищу Posh Spice, стройная яркая брюнетка. В отличие от многих своих товарок по ремеслу Виктория попала на эстраду не из желания избыть бедность, в которой жила с детства, и не благодаря потрясающему таланту: она родилась в богатой семье, в школу ее возили на Rolls-Royce, а прославиться она решила, посмотрев мюзикл Fame.

«Перчинки» завоевали потрясающую популярность у девушек-подростков по всему миру благодаря не только приятным голосам и не слишком заумным романтичным песенкам, но и в большой степени своему «отвязному» сценическому гардеробу, представлявшему собой странный микс футуристического минимализма 1960-х с избыточным пайеточным блеском 1980-х. Ботфорты на высоченных платформах, мини-юбки-трапеции, облегающие топы и виниловые платья — все это копировалось поп-звездами меньшей величины и тиражировалось масс-маркетом на потребу огромной армии поклонниц «перчинок».

У каждой из участниц Spice Girls было свое амплуа и собственный стиль: это было задумано специально, чтобы практически все девочки-подростки могли найти себе среди исполнительниц ролевую модель по вкусу. Виктория в группе отвечала за «шик» (Posh в переводе означает «шикарный, роскошный»): ее почти неизменной униформой на сцене и вне ее были мини-платья из атласа и туфли на шпильке. Разумеется, в сочетании с броским, хотя и не чрезмерным макияжем.

Однако, как бы ни была популярна девичья поп-группа, век ее, как правило, недолог: Spice Girls образовалась в 1994 году, а в 1998 году ее фронтменка Джерри Холлиуэл ушла в «сольное плавание». Вскоре то же сделала и Виктория. Ей не страшно было уходить в одиночное плавание: помимо семейного состояния, у нее было свое собственное, заработанное на эстраде, к тому же в 1999-м она стала женой одного из самых успешных и привлекательных британских футболистов Дэвида Бекхэма

Не в пример многим «футбольным бракам», союз звездной пары оказался весьма прочным. У них родилось четверо детей, а после окончания музыкальной карьеры в 2004 году Posh Spice превратилась из певицы в дизайнера одежды и аксессуаров. Виктория вовлекла в модный бизнес и своего мужа Дэвида, чему в немалой мере способствовала его привлекательная внешность и статус одного из первых метросексуалов 1990-х годов. Пара вместе выпускает коллекции и капсульные линии одежды для разных марок и снимается в рекламе.

Гвинет Пэлтроу

Заслуга и слава Гвинет Пэлтроу, помимо ее «Оскара» и других премий, в том, что она опровергла миф о бестолковых блондинках, в том числе экранных. Несмотря на свои безупречно-платиновые волосы, эта девушка, по отцу происходящая из раввинского рода новогрудских Палтровичей, отнюдь не заурядная куколка: за ее плечами, еще до начала актерской карьеры, были частная школа и университетский курс истории искусства. Однако наследственность — дело сложное и непредсказуемое: верх взяла не тяга к книжной премудрости от предков-раввинов, а тяга к сцене: мать Гвинет, Блайт Даннер , происходящая не из евреев, а из квакеров, была довольно известной актрисой.

Гвинет прославилась в конце 1990-х ролью Виолы де Лессепс в трагикомедии Джона Мэддена «Влюбленный Шекспир». За роль музы гениального британского драматурга Пэлтроу получила «Оскара» и дала интервью практически всем ведущим глянцевым женским журналам — некоторым и несколько раз. Практически для всех съемок Гвинет позировала в самом интеллектуальном виде, введя в моду кашемировые свитера и кардиганы, газовые юбки, шелковые блузки — все очень скромное, в пастельных (необычайно ей идущих) кремовых и розовых тонах, без избыточной отделки, блесток и, упаси боже, кружева и пайеток. Эльф, а не кинозвезда.

При этом в 1990-е годы Пэлтроу умудрилась завоевать (пусть и на время) сердца двух самых на тот момент популярных холостяков: с 1994 по 1997 год она встречалась с мечтой миллионов девушек Брэдом Питтом (признаться, они отлично смотрелись вместе: их цвет волос практически совпадал) и даже была с ним помолвлена, но помолвка ничем не закончилась. После разрыва с Питтом Гвинет стала девушкой Бена Аффлека, одного из создателей оскароносного фильма «Умница Уилл Хантинг». Отношения закончились практически с концом десятилетия.

Дальнейшие актерские успехи Пэлтроу уступали ее ролям во «Влюбленном Шекспире» и фильме «Эмма» (в 2017 году актриса призналась, что во время съемок в этой последней картине к ней, как и ко многим другим актрисам, приставал продюсер Харви Вайнштейн ). Однако эльфийская внешность и интеллектуальный флер актрисы обеспечили ей множество рекламных контрактов — от косметики Max Factor до украшений Tous.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд — интеллектуалка, отказавшаяся от потенциальной научной карьеры в пользу карьеры модели: после отличного окончания школы в родном Иллинойсе дочь электрика и медсестры получила стипендию для учебы на химика-технолога в Северо-Западном университете. Однако высокая красавица с копной темных волос была так востребована на модных съемках, что ей было не до химии: она бросила высшее учебное заведение практически сразу после поступления.

Примечательно, что в модный мир Кроуфорд попала натурально «золушкинским» способом: ее приметил газетный фотограф, когда она собирала кукурузу. От кукурузного поля она шагнула сразу на престижный модельный конкурс Elite Model Look одного из ведущих нью-йоркских модельных агентств Elite Model Management. Ей там дали второе место, но Синди вскоре доказала, что она первая — практически во всем.

Наряду с Клаудией Шиффер , Линдой Евангелистой, Кристи Терлингтон, Эль Макферсон и Наоми Кэмбелл Синди входила в легендарную шестерку супермоделей 1990-х. У нее был весьма престижный и доходный контракт с косметической фирмой Revlon, она стала прообразом конкурентки куклы Барби — куклы Синди — и успела побыть женой секс-символа десятилетия Ричарда Гира: в 1991 году она пришла с мужем на церемонию вручения премии «Оскар» в платье Versace, практически скопированном с наряда Джулии Робертс в «Красотке».

Брак с Гиром не был продолжительным, чего не сказать о втором замужестве супермодели — ее супругом стал коллега-манекенщик Рэнди Гербер , которому она родила сына Пресли и дочь Кайю. Повзрослевшая Кайя сейчас рекламирует одежду Chanel и выпускает совместные коллекции с модельером Карлом Лагерфельдом , большим поклонником модельного таланта ее матери.

Наоми Кэмпбелл

Наряду с Иман Наоми Кэмбелл, одна из шестерки супермоделей 1990-х, считается самой успешной темнокожей моделью в истории. При этом по сравнению с Иман Наоми, конечно, отличается редкой скандальностью: «черная пантера», как называли Кэмбелл ее друзья и враги, несколько раз оказывалась в неприятных ситуациях, связанных с грубым обращением с обслуживающим персоналом.

Возможно, причиной тому было не самое простое детство: мать Наоми, танцовщица родом с Ямайки, родила ее вне брака и не называла дочери имени ее отца (в последние годы распространились неподтвержеденные слухи, что отцом манекенщицы якобы был модельер Азеддин Алайя). В детстве Кэмбелл пошла по стопам матери и занялась балетом. Когда будущая супермодель училась в академии театрального искусства Conti, ее случайно заметил и пригласил на съемки представитель модельного агентства Synchro Model Agency.

В 1990-е Наоми вступила уже в статусе супермодели. В 1991 году она вошла в топ-50 красивейших женщин мира по версии журнала People, а годом позже снялась в клипе Майкла Джексона In the Closet: это был верх доступного на тот момент для модели признания. Эстрадная карьера привлекла Кэмбелл, и она попыталась последовать примеру Джексона, выпустив в 1995 году собственный альбом Babywoman. Вокальные данные Наоми, впрочем, уступали ее внешним данным и грациозности: музыкальной славы она не снискала.

Также малоуспешными оказались ее попытки заняться ресторанным бизнесом. Открытая совместно с четырьмя супермоделями (компаньонками Наоми стали Эль Макферсон, Клаудия Шиффер и Кристи Терлингтон) ресторанная сеть Fashion Cafe обанкротилась спустя три года. Наоми попыталась улучшить свое материальное и социальное положение матримониальным способом и в 1998 году обручилась с генеральным менеджером гонок «Формула-1» Флавио Бриаторе, который был старше «пантеры» на двадцать лет. Бракосочетания, впрочем, так и не случилось: Наоми рассталась с Флавио, которого потом называла своим «наставником».

В нулевые модель, которую «раскачивало между ангелом и демоном» — от скандалов с прислугой и употребления запрещенных веществ до щедрого участия в благотворительной деятельности в помощь жителям Африки — некоторым образом сблизилась с Россией, куда не раз приезжала еще с Бриаторе. Кэмпбелл начала встречаться с российским миллиардером Владиславом Дорониным . За время отношений, продлившихся около пяти лет (с 2008 по 2013 год), Доронин успел потратить на возлюбленную несколько миллионов долларов: например, построил для нее особняк на Рублевке по проекту Захи Хадид.

Кейт Мосс

Если Синди Кроуфорд и Наоми Кэмбелл были «лицами» ранних 1990-х, то олицетворением конца XX века стала их младшая товарка, британская модель Кейт Мосс. Синди, Наоми и другие девушки из «шестерки супермоделей» отличались пышными формами и яркой классической красотой, тогда как Кейт олицетворяла стили конца столетия — декадентскую андрогинность и стиль гранж. Она была идеальным воплощением лирической героини группы Nirvana, а ее скуластое лицо с тенями под глазами называли образцом модного в конце 1990-х «героинового шика»: до всеобщего помешательства на ЗОЖ, начавшегося в благополучные нулевые, оставалось еще немало времени.

Дочь барменши и турагента, которые развелись, когда девочке было 13 лет, попала в модельный бизнес «с улицы», точнее из аэропорта: ее заметила хантерша агентства Storm. Однако в моду внешность, подобная внешности Кейт, вошла не сразу, и выгодные контракты, первым из которых был договор с домом Calvin Klein, появились у Мосс не сразу. В 1992-м, когда ей было 18, Кляйн предложил британке с неконвенциональной по модельным меркам внешностью контракт на 4 миллиона долларов — и заработал с ее помощью значительно больше.

Пока Синди, Клаудиа, Кристи и другие супермодели с суперформами ходили на шпильках и демонстрировали облегающие платья, Кейт Мосс и ее работодатели приучали публику к шику в стиле гранж. Следом за угловатой и обманчиво неуклюжей Кейт девушки в Европе и Америке меняли лодочки и пышные платья на тяжелые ботинки на подошве с протектором, джинсы и «рубахи лесоруба», а также приучались к сочетанию сапог с платьем-комбинацией на тонких бретелях. Можно сказать, что именно Кейт Мосс показала, что женская привлекательность не «завязана» на гипертрофированную сексуальность, как было принято считать почти весь XX век.

Тип внешности Кейт напоминал tomboys — «пацанок» 1920-х годов, времени бурной женской эмансипации, когда девушки, ведомые активистками-суфражистками, дружно отказывались от корсетов, остригали волосы, начинали курить и садились за руль автомобиля, а то и за штурвал самолета.

В сущности, сходный процесс, вторая волна феминизма, начался в середине 1990-х — женщины стали активно требовать равенства в оплате труда, разделения бытовых обязанностей и обязанностей по воспитанию детей. Они бурно протестовали против навязанных стандартов красоты, утомительных и дорогостоящих бьюти-практик с непременными укладкой, маникюром и ярким макияжем, а также неудобной облегающей одежды и тесной обуви на шпильках. Кейт Мосс с ее андрогинной внешностью в 1990-е была настоящим лицом поколения.