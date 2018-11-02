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«Я вам в ноги поклонюсь!»
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«Я вам в ноги поклонюсь!»: изменившаяся Аллегрова обратилась к народу 

Дни.ру + ещё 2 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Ирина Аллегрова сильно изменилась. "Императрица" отечественной сцены сменила привычный репертуар на роковый, а теперь еще и просит не снимать ее на концертах и не писать "глупости" в социальных сетях.
66-летняя Ирина Аллегрова успешно гастролирует, несмотря на то, что цены на ее концерты недешевы. А еще популярная исполнительница сменила репертуар. Теперь ее хиты "Угонщица" и "Императрица", говорят, можно услышать разве что на корпоративе. Вот и в Перми, представив новые песни, Аллегрова увидела, что не все поклонники с восторгом их приняли.
"Ты почему такой серьезный? Что, я тебя испугала с самого начала? Подожди, все еще впереди. Сегодня еще на­боишься",
— пообещала Ирина Аллегрова, обращаясь к человеку, сидящему в первом ряду. А еще артистка обратила внимание на то, как много людей не столько слушают ее, сколько снимают на камеры. Это Ирине не понравилось. "Будет совсем хорошо, если вы выключите фотоаппараты. Я вам тогда в ноги поклонюсь! И глупости не пишите в соцсетях", — цитирует просьбу Ирины Аллегровой "Собеседник".
На концерте артистка общалась с залом и была крайне откровенна. Так, "императрица" призналась в любви к некогда известному актеру боевиков. На столь неожиданное заявление Ирину Аллегрову толкнул зритель. Приметив его, исполнительница на весь зал сообщила:
"Симпатяга! Ты знаешь, что похож на Жан-Клода Ван Дамма? Я всегда влюблена в него была. А что страшного? Классный мужик!".
Ранее Ирина Аллегрова блеснула на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Однако накануне артистка серьезно заболела. Даже на вопросы журналистов отвечала с трудом: "У меня сильная простуда или грипп, я в лежащем режиме. Лежу с температурой уже три дня и потихонечку начинаю поправляться". Из-за недомогания она даже не участвовала в концерте по случаю Дня города в подмосковном Одинцово.
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