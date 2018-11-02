У Джулии Робертс появился двойник, и это тоже звезда

А вы отличите актрис друг от друга?

Говорят, у каждого человека на Земле есть двойник. И у знаменитостей мировой величины — тоже. А иногда две звезды оказываются так похожи друг на друга, что диву даешься. Недавно поклонники оторопели от совместного фото Джулии Робертс Гвинет Пэлтроу . Актрисы смотрятся на селфи как близняшки.

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Гвинет Пэлтроу и Джулия Робертс

Разрез и цвет глаз, овал лица, волосы — раньше мы и не догадывались, что эти красавицы так похожи. Жаль, что на этом снимке они изображены не в полный рост — тогда сходство было бы полным. Ведь у обеих актрис одинаковый рост (1,75 м) и худощавые фигуры.

Похоже, селебрити стоит чаще попадать вместе в кадр, тогда поклонникам откроется много всего интересного.