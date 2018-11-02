Ещё
Джоли закрутила роман с экс-супругом Энистон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джоли закрутила роман с экс-супругом Энистон 

WomanHit.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Личную жизнь актрисы обсуждают в Сети.
В сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом — союз пары просуществовал 12 лет. С тех пор в СМИ то и дело появляются новости об их новых романах. Звезде «Бойцовский клуба» и «Трои» приписывали роман с архитектором Нэри Оксман, актрисой Марион Котийяр и даже поп-исполнительницей Селеной Гомес.
А звезде эпопеи про расхитительницу гробниц пророчили свадьбу с влиятельным британским бизнесменом, а также подозревали в отношениях с коллегами Эдом Скрейном и Томом Хиддлстоном.
Кадр из фильма "Девушка в поезде"
На днях инасайдеры издания Life & Style объявили, что сейчас кинодива тайно встречается с бывшим мужем Дженнифер Энистон, 47-летним актером Джастином Теру, с которым собирается принять участие в новом проекте. Как бы то ни было официального подтвержения этой информации пока не поступало.
WomanHit.ru: последние новости
Бузова посетовала на трудное детство Жена Сергея Жукова поблагодарила октябрь за новую влюбленность Бородина вспомнила о жестокой учительнице
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдовы звезд, которые больше не вышли замуж2
Самые сексуальные женщины 1990-х5
Почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»5
Почему женщинам нужна интимная жизнь: мужской взгляд52
Генетические аномалии, которые завораживают47
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
10:03
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале
Здоровье
04:43
Как красавчики 80-90-х выглядят сегодня
Звёзды
05:33
Как попрошайки выманивают у вас деньги
Психология
13:23
Бьюти-тренды Хэллоуина, которые всегда в моде
Красота
02:24
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе
Звёзды
01:00
Знаменитости, получившие красоту от стоматологов
Красота Звёзды
01:28
Самые сексуальные женщины 1990-х
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение