Джоли закрутила роман с экс-супругом Энистон 

Личную жизнь актрисы обсуждают в Сети.
В сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом — союз пары просуществовал 12 лет. С тех пор в СМИ то и дело появляются новости об их новых романах. Звезде «Бойцовский клуба» и «Трои» приписывали роман с архитектором Нэри Оксман, актрисой Марион Котийяр и даже поп-исполнительницей Селеной Гомес.
А звезде эпопеи про расхитительницу гробниц пророчили свадьбу с влиятельным британским бизнесменом, а также подозревали в отношениях с коллегами Эдом Скрейном и Томом Хиддлстоном.
Кадр из фильма "Девушка в поезде"
На днях инасайдеры издания Life & Style объявили, что сейчас кинодива тайно встречается с бывшим мужем Дженнифер Энистон, 47-летним актером Джастином Теру, с которым собирается принять участие в новом проекте. Как бы то ни было официального подтвержения этой информации пока не поступало.