Ещё
Бузова пожаловалась на родителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бузова пожаловалась на родителей 

Рамблер + ещё 7 3 часа назад
Певица, телеведущая Ольга Бузова в интервью The Hollywood Reporter рассказала, что «пашет» с детства. По словам Бузовой, к такой жизни ее приучили родители.
Она отметила, что родители отдали ее в школу в пять лет.
«Не могу спасибо сказать, — лишили меня детства», — сказала Бузова.
Сейчас, по словам певицы, ее мать сетует, что дочь делает все сама. В ответ Бузова напоминает, что привыкла к этому еще в подростковом возрасте.
«Мам, а кто это меня к этому приучил? Кто мне в четырнадцать сказал: хочешь джинсы за сотню баксов — иди работай!» — процитировала Бузова свой ответ матери.
Ранее в интервью Harper’s Bazaar Бузова посетовала, что ее много раз «публично пороли, но ни разу не хвалили». Также она рассказала, что иногда «устает как лошадь», видит кошмары почти каждую ночь из-за перенапряжения и готова все отдать, чтобы просто прогуляться в парке.
Издание отмечало, что певица дает как минимум десять концертов в месяц, постоянно участвует в съемках «Дома-2», развивает собственную криптовалюту, бренд одежды и ресторан в Москве.
Женский форум3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдовы звезд, которые больше не вышли замуж2
Самые сексуальные женщины 1990-х5
Почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»5
Почему женщинам нужна интимная жизнь: мужской взгляд52
Генетические аномалии, которые завораживают47
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
10:03
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале
Здоровье
04:43
Как красавчики 80-90-х выглядят сегодня
Звёзды
05:33
Как попрошайки выманивают у вас деньги
Психология
13:23
Бьюти-тренды Хэллоуина, которые всегда в моде
Красота
02:24
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе
Звёзды
01:00
Знаменитости, получившие красоту от стоматологов
Красота Звёзды
01:28
Самые сексуальные женщины 1990-х
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение