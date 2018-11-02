Бузова пожаловалась на родителей

Она отметила, что родители отдали ее в школу в пять лет.

«Не могу спасибо сказать, — лишили меня детства», — сказала Бузова.

Сейчас, по словам певицы, ее мать сетует, что дочь делает все сама. В ответ Бузова напоминает, что привыкла к этому еще в подростковом возрасте.

«Мам, а кто это меня к этому приучил? Кто мне в четырнадцать сказал: хочешь джинсы за сотню баксов — иди работай!» — процитировала Бузова свой ответ матери.

Ранее в интервью Harper’s Bazaar Бузова посетовала, что ее много раз «публично пороли, но ни разу не хвалили». Также она рассказала, что иногда «устает как лошадь», видит кошмары почти каждую ночь из-за перенапряжения и готова все отдать, чтобы просто прогуляться в парке.

Издание отмечало, что певица дает как минимум десять концертов в месяц, постоянно участвует в съемках «Дома-2», развивает собственную криптовалюту, бренд одежды и ресторан в Москве.