Ещё
Фото с Верой Алентовой вызвало неожиданную реакцию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото с Верой Алентовой вызвало неожиданную реакцию 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На днях Дарья Повереннова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она запечатлена вместе с Верой Алентовой. Известные российские актрисы играют в спектакле "Роковое наследство" и гастролируют по городам.
"С моей сценической «мамой» Верой Алентовой! Мы играем вместе в спектакле "Роковое Наследство"
Это большое счастье, когда ты партнёрствуешь с артисткой такого уровня! Вера Валентиновна принадлежит к тому клану русских артистов, которые не позволяют себе "отдыхать" на сцене! Работает всегда на полную! И неважно устала или нет! Она настоящая Звезда!
Спасибо Вам, Вера Валентиновна, что вот уже более 3-ёх лет имею счастье выходить с Вами на одну сцену!", — подписала фотографию актриса.
Свежие фотографии Веры Алентовой редко можно встретить в Сети, поэтому поклонники актрисы были рады новому снимку. Однако многие из них заметили, что Алентову не узнать: ее внешность "изменилась, вероятно, из-за многолетнего хирургического вмешательства". Через какое-то время Поверенновой даже пришлось скрыть комментарии к публикации, чтобы остановить эти рассуждения.
К слову сказать, Алентова никогда не отрицала, что делала пластические операции. Первую круговую подтяжку актриса сделала еще в конце 1990-х, а серьезные изменения во внешности у нее произошли после очередного хирургического вмешательства в конце 00-х.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдовы звезд, которые больше не вышли замуж2
Самые сексуальные женщины 1990-х5
Почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»5
Почему женщинам нужна интимная жизнь: мужской взгляд52
Генетические аномалии, которые завораживают47
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
10:03
Люди, нереально изменившиеся в тренажерном зале
Здоровье
04:43
Как красавчики 80-90-х выглядят сегодня
Звёзды
05:33
Как попрошайки выманивают у вас деньги
Психология
13:23
Бьюти-тренды Хэллоуина, которые всегда в моде
Красота
02:24
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе
Звёзды
01:00
Знаменитости, получившие красоту от стоматологов
Красота Звёзды
01:28
Самые сексуальные женщины 1990-х
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение