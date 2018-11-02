Фото с Верой Алентовой вызвало неожиданную реакцию

На днях Дарья Повереннова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она запечатлена вместе с Верой Алентовой . Известные российские актрисы играют в спектакле "Роковое наследство" и гастролируют по городам.

"С моей сценической «мамой» Верой Алентовой! Мы играем вместе в спектакле "Роковое Наследство"

Это большое счастье, когда ты партнёрствуешь с артисткой такого уровня! Вера Валентиновна принадлежит к тому клану русских артистов, которые не позволяют себе "отдыхать" на сцене! Работает всегда на полную! И неважно устала или нет! Она настоящая Звезда!

Спасибо Вам, Вера Валентиновна, что вот уже более 3-ёх лет имею счастье выходить с Вами на одну сцену!", — подписала фотографию актриса.

Свежие фотографии Веры Алентовой редко можно встретить в Сети, поэтому поклонники актрисы были рады новому снимку. Однако многие из них заметили, что Алентову не узнать: ее внешность "изменилась, вероятно, из-за многолетнего хирургического вмешательства". Через какое-то время Поверенновой даже пришлось скрыть комментарии к публикации, чтобы остановить эти рассуждения.

К слову сказать, Алентова никогда не отрицала, что делала пластические операции. Первую круговую подтяжку актриса сделала еще в конце 1990-х, а серьезные изменения во внешности у нее произошли после очередного хирургического вмешательства в конце 00-х.