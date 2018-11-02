68-летний Градский в четвертый раз стал отцом

31 октября этого года у известного музыканта отечественной сцены родился четвертый ребенок. Мальчика назвали Иваном. Это второй ребенок Градского от нынешней супруги, однако от предыдущего брака у певца есть еще двое — сын и дочь.

Старший сын Даниил помогает звездному отцу управлять театром "Градский-Холл", а единственная дочь Мария проживает в Соединенных Штатах, в Майами.

Напомним, что самому артисту завтра исполнится 69 лет, а его жена Марина Коташенко на 30 лет младше музыканта. Первенец семьи родился в Америке в 2014 году. Тогда Градский еще принимал участие в проекте "Голос" на Первом канале в качестве наставника.

Обычно Александр Борисович старается не афишировать все, что касается его личной жизни, но данное событие скрыть не удалось.