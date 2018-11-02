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68-летний Градский в четвертый раз стал отцом
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68-летний Градский в четвертый раз стал отцом 

Рамблер 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
31 октября этого года у известного музыканта отечественной сцены родился четвертый ребенок. Мальчика назвали Иваном. Это второй ребенок Градского от нынешней супруги, однако от предыдущего брака у певца есть еще двое — сын и дочь.
Старший сын Даниил помогает звездному отцу управлять театром "Градский-Холл", а единственная дочь Мария проживает в Соединенных Штатах, в Майами.
Напомним, что самому артисту завтра исполнится 69 лет, а его жена Марина Коташенко на 30 лет младше музыканта. Первенец семьи родился в Америке в 2014 году. Тогда Градский еще принимал участие в проекте "Голос" на Первом канале в качестве наставника.
Обычно Александр Борисович старается не афишировать все, что касается его личной жизни, но данное событие скрыть не удалось.
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